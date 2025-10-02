Así comenzará la temporada 2025-2026 de la LVBP

A 13 días de comenzar la nueva zafra, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) reveló el calendario oficial de la primera semana para la temporada 2025-2026, que arrancará el próximo miércoles 15 de octubre y estará dedicada al legendario campocorto David Concepción, ícono de los Rojos de Cincinnati y orgullo del beisbol venezolano.

La jornada inaugural contará con el enfrentamiento entre Cardenales de Lara y Tigres de Aragua en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, marcando el inicio de una campaña que promete emociones y el regreso de estrellas criollas en la pelota invernal.

Durante la primera semana, los fanáticos podrán disfrutar de duelos como Leones del Caracas vs Bravos de Margarita, Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes, y Tiburones de La Guaira vs Águilas del Zulia, en sedes como Porlamar, Valencia, Maracaibo y el moderno estadio Monumental Simón Bolívar en La Rinconada.

La temporada contará con 224 juegos, extendiéndose hasta el 30 de enero de 2026, seguida por la Serie del Comodín, el Round Robin y la esperada Serie Final, donde se definirá el nuevo monarca del beisbol profesional venezolano.

Primera semana de la temporada regular

Miércoles 15 de octubre

7:00 p.m. — Cardenales de Lara vs Tigres de Aragua (Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, Barquisimeto)

Jueves 16 de octubre

7:00 p.m. — Leones del Caracas vs Bravos de Margarita (Porlamar)

7:00 p.m. — Cardenales de Lara vs Tigres de Aragua (Maracay)

7:00 p.m. — Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia)

7:00 p.m. — Tiburones de La Guaira vs Águilas del Zulia (Maracaibo)

Viernes 17 de octubre

7:00 p.m. — Leones vs Bravos (Porlamar)

7:00 p.m. — Caribes vs Tigres (Maracay)

7:00 p.m. — Magallanes vs Cardenales (Barquisimeto)

7:00 p.m. — Tiburones vs Águilas (Maracaibo)

Sábado 18 de octubre

5:00 p.m. — Tigres vs Bravos (Porlamar)

5:00 p.m. — Caribes vs Leones (Estadio Monumental Simón Bolívar, La Rinconada)

5:30 p.m. — Tiburones vs Cardenales (Barquisimeto)

5:00 p.m. — Magallanes vs Águilas (Maracaibo)

Domingo 19 de octubre

5:00 p.m. — Tigres vs Bravos (Porlamar)

5:00 p.m. — Caribes vs Leones (La Rinconada)

4:00 p.m. — Tiburones vs Cardenales (Barquisimeto)

5:00 p.m. — Magallanes vs Águilas (Maracaibo)

