Así despidió Cabimas al juglar de la gaita don Tito Delgado

Integrantes del conjunto Barrio Obrero de Cabimas, autoridades, amigos y familiares, despidieron este miércoles 30 de octubre a don Tito Delgado, reconocido decimista, cantante, compositor, referente de la gaita zuliana, quien falleció la noche del lunes 28-O, producto de un infarto.

De acuerdo al Regional, medio de comunicación local, desde tempranas horas, en la Capilla velatoria Santa Elena ubicada en la avenida Intercomunal de Cabimas sus familiares, allegados y gaiteros se reunieron para darle el último adiós en la ciudad, desde allí partió en el carro fúnebre a la ciudad de Maracaibo , donde se rendirán honores en la Basílica para posteriormente ser cremado.

Carlos Nuñez, presidente del Instituto Municipal de la Gaita en Cabimas (Imugaita), manifestó que don Tito Delgado, es un personaje de ejemplo a seguir que deja un mensaje muy claro a las nuevas generaciones con su personalidad, puesta en escena y la manera de como llevaba la música zuliana con él . «Deja una siembra tan importante en este género, tan importante como lo es la gaita zuliana, la décima que era una de sus consentidas. Don Tito se quedará siempre en nuestros corazones».

Mientras que José Acosta, integrante del conjunto Barrio Obrero de Cabimas, refirió que don Tito Delgado, fue un hombre ejemplar, un caballero en todos los aspectos, tanto en la música como en lo personal.

«En el poco tiempo que compartí con él en la agrupación tuve muy buenas anécdotas y momentos especiales, nos dejó un legado magnífico en la Gaita Zuliana».

Noticia al Día/el Regional