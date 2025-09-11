La explosión en la empresa de fuegos pirotécnicos Gallo Verde ocurrió en un galpón industrial en el municipio San Francisco, Zulia.

El lugar, ubicado en la zona industrial, está rodeado por un paisaje urbano que incluye varios barrios aledaños.

Lee también: El momento exacto de la explosión en la zona industrial de San Francisco

El sitio de la explosión es un amplio terreno, con una gran estructura de galpones en su centro. Este espacio está en medio de una comunidad residencial, lo que resalta la cercanía del peligro a la vida cotidiana de sus habitantes.

José Montiel / Pasante

Fotografía/ Wilberth Marval

Noticia al Día