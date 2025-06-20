Así este violinista croata interpreta de manera magistral el Alma llanera



El reconocido chelista croata Stjepan Hauser, conocido profesionalmente como HAUSER, ha cautivado las redes sociales con su interpretación de "Alma Llanera", una pieza musical considerada el segundo himno de Venezuela.

Un himno con Historia

Alma Llanera" es el título de una zarzuela cuya canción homónima se ha consolidado como un himno popular en Venezuela, casi a la par del himno nacional. Esta emblemática obra fue compuesta por el maestro Pedro Elías Gutiérrez, un destacado músico, compositor y contrabajista. Gutiérrez dirigió la Banda Marcial de Caracas desde 1903 hasta 1946, dejando un legado musical imborrable.

La popularidad de "Alma Llanera" trasciende las fronteras venezolanas, siendo una melodía que continúa sonando e inspirando interpretaciones en todo el mundo. La versión de HAUSER es una muestra más de cómo esta pieza sigue vigente y conectando con nuevas audiencias.

