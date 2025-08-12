Así fue el emotivo abrazo entre la esposa y el padre de Miguel Uribe Turbay durante velación en el Congreso

Este lunes 11 de agosto, en el acto de velación en cámara ardiente en el Congreso de la República de Colombia, se abrazaron María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, esposa y padre de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático que fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio.

Uribe Londoño, viudo de la periodista y madre de Miguel, la periodista Diana Turbay, llegó primero al Congreso rodeado de varios familiares, amigos y políticos. Minutos después arribó Tarazona junto a sus tres hijas que Miguel había adoptado como propias. María Claudia y Miguel son padres de Alejandro, de tan solo cuatro años de edad, la misma que tenía Uribe Turbay cuando asesinaron a su madre en una operación de rescate en enero de 1991.

“Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”, dijo Tarazona antes de ingresar al Capitolio. Sus médicos, enfermeros, cada uno de ellos, lucharon a la altura de Miguel esa batalla que él hubiera querido que dieran y que lo hicieron con altura. Gracias por no desfallecer”, agregó.

También dijo frente a las cámaras que estos dos meses en los que Uribe Turbay estuvo en una Unidad de Cuidados Intensivos fueron una “preparación” y que sin ellos, “hubiera sido imposible enfrentar este momento”.

Luego, Uribe Londoño y Tarazona se abrazaron por varios segundos en lo que fue un gesto emotivo para las personas que estaban alrededor.

Asimismo, hicieron presencia, entre otros, los expresidentes César Gaviria y Juan Manuel Santos con sus familias. En el caso de Gaviria, su hijo Simón, abrazó con tristeza a Tarazona.

Noticia al Día / El Colombiano