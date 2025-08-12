Martes 12 de agosto de 2025
Al Dia

Así fue el emotivo abrazo entre la esposa y el padre de Miguel Uribe Turbay durante velación en el Congreso

Asimismo, hicieron presencia, entre otros, los expresidentes César Gaviria y Juan Manuel Santos con sus familias

Por Christian Coronel

Así fue el emotivo abrazo entre la esposa y el padre de Miguel Uribe Turbay durante velación en el Congreso
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este lunes 11 de agosto, en el acto de velación en cámara ardiente en el Congreso de la República de Colombia, se abrazaron María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, esposa y padre de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático que fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio.

Uribe Londoño, viudo de la periodista y madre de Miguel, la periodista Diana Turbay, llegó primero al Congreso rodeado de varios familiares, amigos y políticos. Minutos después arribó Tarazona junto a sus tres hijas que Miguel había adoptado como propias. María Claudia y Miguel son padres de Alejandro, de tan solo cuatro años de edad, la misma que tenía Uribe Turbay cuando asesinaron a su madre en una operación de rescate en enero de 1991.

“Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”, dijo Tarazona antes de ingresar al Capitolio. Sus médicos, enfermeros, cada uno de ellos, lucharon a la altura de Miguel esa batalla que él hubiera querido que dieran y que lo hicieron con altura. Gracias por no desfallecer”, agregó.

También dijo frente a las cámaras que estos dos meses en los que Uribe Turbay estuvo en una Unidad de Cuidados Intensivos fueron una “preparación” y que sin ellos, “hubiera sido imposible enfrentar este momento”.

Luego, Uribe Londoño y Tarazona se abrazaron por varios segundos en lo que fue un gesto emotivo para las personas que estaban alrededor.

Asimismo, hicieron presencia, entre otros, los expresidentes César Gaviria y Juan Manuel Santos con sus familias. En el caso de Gaviria, su hijo Simón, abrazó con tristeza a Tarazona.

Lee también: Álvaro Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay: "Mataron la esperanza"

Noticia al Día / El Colombiano

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Salvador Pérez se fue para la calle y empata récord en jonrones de Magglio Ordoñez

Salvador Pérez se fue para la calle y empata récord en jonrones de Magglio Ordoñez

Asociación Venezolana de Massachusetts presenta demanda por eliminación de parole humanitario

Asociación Venezolana de Massachusetts presenta demanda por eliminación de parole humanitario

Ola de calor azota partes de Europa y aumenta el riesgo de incendios en Francia

Ola de calor azota partes de Europa y aumenta el riesgo de incendios en Francia

Reportan intensos ataques en Gaza, con 18 muertos más

Reportan intensos ataques en Gaza, con 18 muertos más

Fentanilo contaminado provoca muertes masivas en este país sudamericano

Fentanilo contaminado provoca muertes masivas en este país sudamericano

El señor Jorge necesita con urgencias la ampolla Labetalol de 100 mg

El señor Jorge necesita con urgencias la ampolla Labetalol de 100 mg

Tormenta tropical Erin se forma en el Atlántico

Tormenta tropical Erin se forma en el Atlántico

Greta Thunberg anuncia segundo intento por llegar a Gaza

Greta Thunberg anuncia segundo intento por llegar a Gaza

Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando (Víctor Álvarez R.)

Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando (Víctor Álvarez R.)

Seis heridos dejó ataque a estación de policía en Colombia

Seis heridos dejó ataque a estación de policía en Colombia

Colombia podría prohibir el envío de mercenarios al exterior

Colombia podría prohibir el envío de mercenarios al exterior

Jorge González sufrió un ACV y necesita nuestra ayuda

Jorge González sufrió un ACV y necesita nuestra ayuda

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

Manchester City estaría preparando oferta por Rodrygo Goes

Manchester City estaría preparando oferta por Rodrygo Goes

Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Noticias Relacionadas

Al Dia

Ministro de Defensa colombiano: "No tenemos el cuerpo de Aldinever, ni certeza de relación con muerte de Miguel Uribe"

El Ministerio de Defensa ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos para quien ofrezca información relevante
Nacionales

Asociación Venezolana de Massachusetts presenta demanda por eliminación de parole humanitario

Los demandantes piden al tribunal que revoque la terminación del parole y la autorización de trabajo
Al Dia

Pequeña Liga Cardenales de Lara lista para su debut en la Serie Mundial infantil de Williamsport

Los representantes latinoamericanos iniciarán el miércoles a la 1.00pm ante Puerto Rico
Internacionales

Ola de calor azota partes de Europa y aumenta el riesgo de incendios en Francia

Según Carbon Brief, con sede en el Reino Unido, se predice que 2025 será el segundo o tercer año más cálido registrado

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025