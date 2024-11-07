Así fue rescatado el niño Ángel Epieyu

Dentro de una casa abandonada fue encontrado el niño Ángel Epieyu, en el barrio Los Tres Locos de la parroquia Idelfonso Vásquez, en Maracaibo.

Hasta ese sector se desplegaron las autoridades de Polimaracaibo y lograron rescatar al pequeño, quien se encontraba solo y atemorizado en aquella vivienda.

El pequeño, quien tenía un short gris, una camisa blanca y unas cotizas grises, fue llevado al Hospital Universitario de Maracaibo, donde fue atendido y los doctores de guardia dieron un diagnostico de condiciones clínicas estables, posterior a su revisión fue llevado a su lugar de residencia y entregado a sus progenitores.

En las afueras del Hospital se encontraban todos sus familiares, quienes no paraban de llorar de felicidad al ver de regreso al niño.

