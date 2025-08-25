Así fueron recibidos los políticos liberados en sus hogares

Este domingo, 24 de agosto fue confirmada la liberación de Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenza, Gorka Carnevalli y Américo de Grazia.

A su vez, fueron excarcelados los exalcaldes de Maracaibo y Cabimas, Rafael Ramírez y Nabil Maalouf, respectivamente, además del dirigente político Pedro Guanipa, el empresario Valentín Gutiérrez Pineda y el ex director de Seguridad Ciudadana de Maracaibo David Barroso, quienes recibieron "casa por cárcel".

Jurado es dirigente político, Vargas es exalcalde del municipio Bolívar en Táchira, Ojeda Escalante se desempeñaba como administradora de la Alcaldía de Cabimas, Mayra Castro es dirigente política, Berrío fue directora de talento humano de la Alcaldía de Maracaibo, Assenza ejercía funciones como asistente del alcalde de Maracaibo, Carnevalli es coordinador político y Américo de Grazia exdiputado.

Un total de 13 excarcelaciones que fueron celebradas por activistas y partidos políticos de oposición, pero sobre todo por sus familiares, que les recibieron en sus hogares con fraternos e interminables abrazos y muestras de afecto.

Este es el momento en el que se reencuentra una familia que NUNCA debió estar separada. pic.twitter.com/xLngmq3jUo — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) August 25, 2025

