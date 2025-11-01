Sábado 01 de noviembre de 2025
Al Dia

Así Mariah Carey marcó de manera oficial la temporada navideña

Con su icónico grito, "¡It’s Time!", la cantante dio el pistoletazo de salida a la Navidad 2025,

Por Ernestina García

Así Mariah Carey marcó de manera oficial la temporada navideña
Justo en la madrugada del 1 de noviembre, mientras el mundo dejaba atrás las celebraciones de Halloween, la "Reina de la Navidad" hizo su tradicional anuncio.

En un video, se la ve inicialmente vestida con un ajustado traje negro y un sombrero de bruja, pedaleando en una bicicleta estática. Al llegar a la medianoche, y en un rápido cambio de escena, los murciélagos de octubre son reemplazados por el brillo festivo.

Con su icónico grito, "¡It’s Time!", la cantante dio el pistoletazo de salida a la Navidad 2025, recordándonos la cuenta atrás para las fiestas comenzó oficialmente.

Temas:

Última Hora

Noticias Relacionadas

Cultura

¡Vibrante!: Se siente el espíritu navideño en Maracaibo

. Se han visto adornos y luces en el Sambil Maracaibo y las plazas de la República la de Indio Mara, en el Centro Recreativo Ana María Campos y en la Vereda del Lago para los niños.
Estilo de vida

Sigue el escándalo: Andrés habría hecho llevar a 40 prostitutas a un hotel tailandés en cuatro días

"Utiliza la excusa de su cargo como enviado comercial, pagado por los contribuyentes, para irse de viaje", continuó, agregando que el ex duque de York solía alojarse en hoteles de lujo
Al Dia

Del panteón romano a la vocación universal: La milenaria historia detrás del Día de Todos los Santos

Esta fecha se dedica a honrar a todos aquellos hombres y mujeres que, habiendo vivido las bienaventuranzas y la caridad siguiendo el ejemplo de Jesús.
Sucesos

Condenan a 15 años de prisión al chofer que arrolló a atleta con Síndrome de Down en la Av. Fuerzas Armadas en 2023

Tras más de dos años de un proceso judicial, tiempo que la familia de "Armandito" (como era conocido entre sus amigos) no descansó para saber la verdad del hecho, Machado fue encontrado culpable de homicidio a título de dolo eventual, puesto que no teniendo la intención directa de causar la muerte, su actitud imprudente y su comportamiento generaron el fatal desenlace.


