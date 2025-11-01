Así Mariah Carey marcó de manera oficial la temporada navideña

Justo en la madrugada del 1 de noviembre, mientras el mundo dejaba atrás las celebraciones de Halloween, la "Reina de la Navidad" hizo su tradicional anuncio.

En un video, se la ve inicialmente vestida con un ajustado traje negro y un sombrero de bruja, pedaleando en una bicicleta estática. Al llegar a la medianoche, y en un rápido cambio de escena, los murciélagos de octubre son reemplazados por el brillo festivo.

Con su icónico grito, "¡It’s Time!", la cantante dio el pistoletazo de salida a la Navidad 2025, recordándonos la cuenta atrás para las fiestas comenzó oficialmente.

