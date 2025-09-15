Así puede adquirir sus boletos a través de la App de Conviasa

La aerolínea estatal venezolana, Conviasa cuenta con una aplicación (App) en la que los usuarios pueden comprar sus boletos, gestionar viajes y consultar horarios de vuelos, tanto en itinerarios nacionales como internacionales.
También permite a los usuarios revisar tarifas en bolívares y divisas, realizar check-in, acceder al historial de reservas y afiliarse al Club de Millas Conviasa para acumular beneficios.
La aplicación VCV APP está disponible en Google Play y App Store.
¿Cómo descargar y registrarse en la aplicación?
- Busque "Conviasa" o "VCV APP" en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.
- Descargue e instale.
- Inicie sesión si ya tiene cuenta o regístrese ingresando estos datos:
- Número de cédula o pasaporte.
- Correo electrónico y datos personales.
- Crear contraseña de acceso.
- Una vez completado el registro, se accede usando el documento de identidad y la clave generada.
¿Cómo adquirir los boletos?
- Ingrese a la aplicación y seleccione el origen, destino y fecha del viaje.
- Indique el número de pasajeros y complete los datos de cada viajero.
- Visualice los precios del boleto en bolívares y divisas.
- Verifique el monto total a pagar.
- Seleccione el método de pago y complete la transacción.
Es importante mencionar que la plataforma también permite consultar detalles del vuelo y realizar modificaciones sobre la reserva en curso.
Noticia al Día/Con información de Diario 2001/Conviasa