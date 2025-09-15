Así puede adquirir sus boletos a través de la App de Conviasa

La aerolínea estatal venezolana, Conviasa cuenta con una aplicación (App) en la que los usuarios pueden comprar sus boletos, gestionar viajes y consultar horarios de vuelos, tanto en itinerarios nacionales como internacionales.

Foto: Referencial

También permite a los usuarios revisar tarifas en bolívares y divisas, realizar check-in, acceder al historial de reservas y afiliarse al Club de Millas Conviasa para acumular beneficios.

La aplicación VCV APP está disponible en Google Play y App Store.

¿Cómo descargar y registrarse en la aplicación?

Busque "Conviasa" o "VCV APP" en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.

Descargue e instale.

I nicie sesión si ya tiene cuenta o regístrese ingresando estos datos:

Número de cédula o pasaporte.

Correo electrónico y datos personales.

Crear contraseña de acceso.

Una vez completado el registro, se accede usando el documento de identidad y la clave generada.



¿Cómo adquirir los boletos?

Ingrese a la aplicación y seleccione el origen, destino y fecha del viaje.

Indique el número de pasajeros y complete los datos de cada viajero.

Visualice los precios del boleto en bolívares y divisas.

Verifique el monto total a pagar.

Seleccione el método de pago y complete la transacción.

Es importante mencionar que la plataforma también permite consultar detalles del vuelo y realizar modificaciones sobre la reserva en curso.

Noticia al Día/Con información de Diario 2001/Conviasa