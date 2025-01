Así quedaron los precios de los planes de llamadas y navegación de Movistar en octubre

Movistar actualizó los precios de sus planes de llamadas y de navegación, correspondientes al mes de octubre.

Es importante señalar que los planes de llamadas y navegación tuvieron un leve incremento en bolívares.

Según la información publicada en la App Mi Movistar, el plan Full Plus tiene un precio de Bs. 23,27 o US$ 0,62 al mes al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

El plan Movistar Plus de 4 GB tiene un costo de Bs. 132,41 o US$ 3,58 mensuales, mientras que el plan Movistar Plus de 6 GB tiene un valor de Bs. 198,62 o US$ 5,37.

Igualmente, el plan Movistar Plus de 10 GB se ubicó en Bs. 331,03 o US$ 8,95 y el plan Movistar Plus de 25 GB tiene un precio de Bs. 496,54 o US$ 13,42.

Cabe puntualizar que estos precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Costo de los extradatos

En cuanto a los planes extradatos que ofrece la compañía venezolana, los costos son los siguientes: el plan de 1 GB vale Bs. 68,63 o US$ 1,85.

Por su parte, el plan de 4 GB cuesta Bs. 274,53 o US$ 7,42 y el precio del plan de 2 GB es de Bs. 137,26 o US$ 3,71.

Noticia al Día/Con información de Movistar