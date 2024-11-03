Así reaccionó Obama luego que su hija se retirara el apellido

Malia Obama, la hija mayor del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha decidido dar un giro inesperado a su carrera al prescindir de su apellido en sus proyectos profesionales.

En su debut como directora con el cortometraje The Heart, Malia optó por firmar como ‘Malia Ann’. Esta decisión, que ha generado un gran revuelo en los medios, representa un intento de distanciarse de la imagen pública que ha acompañado a su familia desde que su padre asumió la presidencia en 2009.

"Quiero que vean mi trabajo por lo que es, sin asociarlo automáticamente con mi apellido", explicó la joven cineasta.

Barack Obama, en una entrevista reciente para el podcast Pivot, compartió sus sentimientos sobre la decisión de su hija. "Le dije, ‘Sabes que la gente sabrá quién eres’", comentó entre risas, reconociendo la dificultad de escapar completamente de la sombra familiar. Sin embargo, el expresidente también expresó su apoyo a la decisión de Malia, destacando la importancia de permitir que sus hijas desarrollen sus propias carreras y construyan sus propios legados.

"Nuestras hijas son muy sensibles con este tema y no les gusta depender de eso", afirmó Obama. "Ellas prefieren construir su propio camino, incluso rechazando la ayuda que sus padres podrían ofrecerles".

La decisión de Malia ha desatado un intenso debate en las redes sociales. Mientras algunos usuarios la aplauden por su valentía y determinación, otros la critican por intentar "evitar el discurso sobre el nepotismo".

La presentadora Whoopi Goldberg, por ejemplo, salió en defensa de Malia, expresando: "Si sabe que es una Obama, ¿a ustedes qué les importa?". La actriz y comediante incluso bromeó diciendo que si ella podía ser Whoopi Goldberg, Malia también tenía el derecho de llamarse como quisiera.

