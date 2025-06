Así responde Mireddys González a Daddy Yankee tras demandarla por haber sacado 100 millones de dólares de sus cuentas corporativas

Hace unos días se dio a conocer que el famoso cantante puertorriqueño Daddy Yankee y su esposa Mireddys González se divorciarían tras casi 30 años de matrimonio.

Ahora todo apunta a que problema entre ambos escaló a niveles mucho más delicados luego que se revelara que Mireddys y su hermana Ayeicha trasfirieron 100 millones de dólares desde las cuentas corporativas de El Cartel Records y Los Cangris a cuentas personales sin la autorización del músico, razón por la cual ya presentó una demanda en su contra ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Luego de esto, Mireddys González respondió a Daddy Yankee a través de un comunicado de prensa, emitido a través de sus redes sociales, donde dejó muy en claro que no iba a permitir difamaciones por parte de nadie, y asegurando que ella tiene integridad y sobre todo que siempre practica la verdad, además de mencionar su proceso de divorcio.

El comunicado íntegro

Tengo el compromiso como esposa aún por más de 30 años y compañera de trabajo de Ramón Ayala, les informo con la integridad y verdad que vivo dia a dia en el camino de papá Dios, que por causas irreconciliables con Ramón, estamos en este proceso de divorcio.

Hoy con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación, no es aparentar, sino, vivir un nuevo estilo de vida, en armonia, es lo que en verdad demuestra a que Dios le servimos. Esto es lo único que importa, no los intentos, sino los hechos.

Les pido respeto, para toda nuestra familia para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre, pero quiero aclarar que como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones, hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad únicamente.

Proverbios 3:33-35 RVR

Sinceramente,

