Así saldrá la Vinotinto para enfrentar a Argentina

La selección nacional de fútbol anunció el once titular que enfrentará esta noche a la albiceleste, en el marco de la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

El director técnico apuesta por un esquema táctico 5-4-1, con el objetivo de obtener un resultado positivo en territorio argentino, ante la vigente campeona mundial y continental.

En el arco estará Rafael Romo, respaldado por una línea defensiva compuesta por Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Cristhian Makoun, Wilker Ángel y Miguel Navarro.

El mediocampo estará conformado por Jefferson Savarino, Tomás Roncón, Cristian Cásseres Jr. y Eduard Bello, mientras que el referente en el ataque será José Salomón Rondón, único delantero en el esquema planteado.

