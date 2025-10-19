Así se desarrolla la caminata rosa "por una ciudad libre de cáncer de mama" en Maracaibo

Desde las 6:00 de la mañana, la ciudad de Maracaibo se vistió de rosa para recibir a miles de participantes que, como todos los años, se dieron cita en la tradicional Caminata Rosa, un evento emblemático en la lucha y concientización contra el cáncer de mama.

La concentración, que tuvo como punto de partida la Vereda del Lago, se convirtió en una "marea rosa" de solidaridad y esperanza. Familias, sobrevivientes, amigos y personal de salud caminaron juntos en apoyo a la noble causa impulsada por la Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama (FAMAC), promotores históricos de esta iniciativa.

Con un recorrido de 10 kilómetros, que cuentan con 20 puntos de hidratación, los marabinos demostraron su compromiso no solo con la prevención de la enfermedad, sino también con el apoyo integral a las pacientes que luchan contra el cáncer.

La caminata cuyo lema este año es "por una ciudad libre de cáncer de mama" es un pilar fundamental en la recaudación de fondos que permiten a FAMAC continuar ofreciendo atención y tratamientos a la comunidad.

"Cada paso cuenta. No es solo una caminata deportiva, es un acto de amor y concienciación. Ver a tanta gente unida desde tan temprano nos llena de fe y nos recuerda que no estamos solos en esta lucha", comentó una de las voceras de la fundación.

El evento transcurre con gran fervor y organización, contando con el apoyo de las autoridades locales y un amplio despliegue de seguridad e hidratación para los asistentes. La jornada concluyó con un mensaje claro: la detección temprana salva vidas y la solidaridad de los marabinos es un motor crucial en la batalla contra el cáncer de mama.

Noticia al Día