Así se desarrolla la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la Catedral de San Pedro

El Vaticano celebra este domingo un momento histórico con la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, quienes se convierten en los primeros santos venezolanos reconocidos por la Iglesia Católica.

La ceremonia, presidida por el papa León XIV en la emblemática Basílica de San Pedro, marca el cierre de un extenso proceso que culmina con la inscripción de ambos en el Libro de los Santos.

El acto comenzó con la lectura de las biografías y los milagros atribuidos a la intercesión de Hernández y Rendiles, los cuales han sido aprobados por la Congregación para las Causas de los Santos. A continuación, el Pontífice pronunció la fórmula solemne que confirma la canonización y autoriza el culto universal a los nuevos santos, un momento que resuena profundamente en el corazón de la comunidad católica, especialmente en Venezuela.

La canonización de estos dos santos no solo representa un reconocimiento a sus vidas de servicio y dedicación, sino que también simboliza un rayo de esperanza y fe para muchos, consolidando su legado en la historia de la Iglesia y en la espiritualidad del pueblo venezolano.

Noticia al Día