El Centro Comercial Lago Mall de Maracaibo fue el escenario de los castings para la Feria de la Chinita, que se llevaron a cabo los días 18 y 19 de septiembre.
El pasado 18 de septiembre a las 2 p.m., se realizó el casting infantil para la reinita de la Feria. Más de 100 niñas asistieron, compitiendo en tres categorías:
Niñas: 6 a 8 años.
Infantil: 9 a 11 años.
Juvenil: 12 a 14 años.
De este grupo, 30 niñas fueron seleccionadas para continuar en la competencia.
Candidatas a Reina de la Feria
Al día siguiente, el 19 de septiembre, a la misma hora y en el mismo lugar, se llevó a cabo el casting para elegir a las candidatas reina de la 59ª edición de la Feria de la Chinita.
Más de 80 jóvenes se presentaron como aspirantes, de las cuales solo 24 fueron seleccionadas para competir por la corona en honor a la Virgen de Chiquinquirá.
Mientras que la elección de la reina de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá será el 1 de noviembre en el Palacio de Eventos.
Noticia al Día
Foto @ronaldbatistaphoto video @guaystudio_