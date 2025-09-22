Lunes 22 de septiembre de 2025
Así se desarrollaron los castings para elegir a las candidatas al reinado infantil y de la feria en honor a la Chinita

El 27 de octubre es la presentación oficial de las candidatas al reinado infantil y el 31 será la elección Palacio de Eventos. Mientras que la reina será elegida el 1 de Noviembre.

Por Ernestina García

Así se desarrollaron los castings para elegir a las candidatas al reinado infantil y de la feria en honor a la Chinita
El Centro Comercial Lago Mall de Maracaibo fue el escenario de los castings para la Feria de la Chinita, que se llevaron a cabo los días 18 y 19 de septiembre.

El pasado 18 de septiembre a las 2 p.m., se realizó el casting infantil para la reinita de la Feria. Más de 100 niñas asistieron, compitiendo en tres categorías:

Niñas: 6 a 8 años.

Infantil: 9 a 11 años.

Juvenil: 12 a 14 años.

De este grupo, 30 niñas fueron seleccionadas para continuar en la competencia.

Candidatas a Reina de la Feria


Al día siguiente, el 19 de septiembre, a la misma hora y en el mismo lugar, se llevó a cabo el casting para elegir a las candidatas reina de la 59ª edición de la Feria de la Chinita.

Más de 80 jóvenes se presentaron como aspirantes, de las cuales solo 24 fueron seleccionadas para competir por la corona en honor a la Virgen de Chiquinquirá.

El evento organizado por el Comité de Feria bajo la producción de Roberta Di Blazio quien acompañada por un equipo de expertos que se encargaron de elegir a las más aptas para la competencia de belleza regional.
Entre los invitados a la feria se encuentran el doctor Alexis de la Hoz, los animadores Ariagna Balazar y Ricardo García, y las reinas salientes de la feria, Isabella Vergel , Sara Montes, María Teresa Dique y Aranza Rosario.
La presentación oficial de las candidatas al reinado infantil será el próximo 27 de octubre en el teatro Niños Cantores del Zulia y la elección de la reina infantil se llevará a cabo el 31 de octubre en el Palacio de Eventos.

Mientras que la elección de la reina de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá será el 1 de noviembre en el Palacio de Eventos.

Foto @ronaldbatistaphoto video @guaystudio_

