Así se empezó a hablar "malandro" en Venezuela

Eso del Himno Nacional "seguid el ejemplo que Caracas dio" no solamente aplica para las cuestiones políticas, se da en todo, especialmente, en la moda y en los giros "modernos" del habla.

Sobre el tema informa el periodista J. Abinade en un amplio reportaje publicado en la revista Momento al cual ha tenido acceso recortesdejosue en la Hemeroteca Eduardo López Rivas de la Biblioteca Pública del Estado, María Calcaño.

Abinade cuenta con asombro lo sucedido a una señora caraqueña quien llega alarmada a una reunión con sus amigas porque su adolescente al llegar del liceo, lejos de pedirle la bendición (costumbre muy propia de los venezolanos con "cion mamá") le espetó "pureta dame muna que estoy en el ladri".

Así empezamos a hablar "malandreado" en Venezuela. El reportero nos ofrece un pequeño diccionario de los giros o argot de la época:

"Pana" (amigo o amiga).

"Malandro, a" (muchacho ma- lo, mala).

"Redondo", "marmaja", "mu- na" (dinero).

"Gajo", "cartón" (casa).

"Arranco" (me voy).

"Jama" (comida).

"Chévere" (buenmozo, bien plantado).

"Jara" (patrulla de policía).

"Fuca" (pistola).

"Tombo" (policía).

"Geva, vo" (novia, novio).

"Guillo" (cuidado).

"Guillao" (escondido).

"Nave" (carro).

"Furro" (motocicleta).

"Los leones" (los pantalones). "Estás curdo" (estás borra-

cho).

"Estas occiso" (quédate quie- to).

"Puretra, tre" (mamá, papá). "Voy a darme una rumba" (voy de fiesta).

"Bonche" (fiesta).

"Bonchar" (fiestear).

"Bacilar" (bailar).

"Patota" (grupo de amigos).

"Pucho" (tonto).

"Me trajinaron" (me jugaron sucio).



"Pintame de blanco" (dame un cigarro).

"Bombero" (persona que no se sabe vestir).

"Piso", "birrieles" (zapatos).

"Chama" (muchacha).

"Chamo" (muchacho).

"Media moneda" (un real).

"Un cara de palo" (moneda de 5 bolivares).

"No te sale" (no te toca, no te concierne).

"Givaréame" (dame)

JC