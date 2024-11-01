Así se encuentra la Plaza El Ángel minutos antes del encendido

Con un colorido espectáculo musical infantil inicio la fiesta en la tarima ubicada en los alrededores de la Plaza El Ángel, donde dentro de breves instantes el gobernador del estado zulia, Manuel Rosales, llegará para el encendido de Bella Vista, tradición que ya lleva 28 años realizándose en Maracaibo.

Los maracaiberos se congregan poco a poco en las inmediaciones de la El Ángel, ubicada en la intersección de la avenida El Milagro con Bella Vista para gozar del titilar de las luces.

La lluvia no paró los preparativos del evento. A las siete y 10 minutos de la noche está velada comenzó con un show dedicado a los niños por parte de la compañía de July Eventos, maravillando a todos los presentes con una presentación basada en la navidad y Mickey Mouse junto a todos sus amigos.

Avance…

José Gregorio Flores

Noticia al Día