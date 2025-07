Así se escribe correctamente el prefijo “ex-”: Según la FundéuRAE

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que el prefijo “ex-” se escribe, por lo general, unido a la palabra siguiente (“exministra”, “exactor”, “exreportera”).

Sin embargo, pueden encontrarse en los medios de comunicación ejemplos como estos: “Confirmó su romance con el ex esposo de una famosa”, “Denunció a su ex abogado por una estafa millonaria” o “La ex financiera que ahora escribe libros para niños inspirados en la economía”.

De acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, salvo algunas excepciones, los prefijos, como “ex-”, se unen a la palabra a la que acompañan, sin espacio ni guion intermedios: “exmarido”, “exvicepresidenta”. Igualmente, se recuerda que, si se agrega a una voz que empieza por “r”, esta no se duplica: “exrector”, no “exrrector”.

En cambio, se escribe guion cuando la siguiente palabra empieza por mayúscula (como una sigla, por ejemplo): “ex-ATS”. Excepcionalmente, también es admisible añadir el guion cuando sea preciso para la correcta comprensión del derivado: “ex-preso” (para referirse a alguien que ya no es presidiario) frente a “expreso” (tren de viajeros o tipo de café).

Sí se escribe separado cuando el prefijo afecta a una expresión de varias palabras que tienen un significado unitario, como ocurre en “ex primera ministra” o “ex número uno”.

Así, en los ejemplos del principio, lo adecuado habría sido “Confirmó su romance con el exesposo de una famosa”, “Denunció a su exabogado por una estafa millonaria” y “La exfinanciera que ahora escribe libros para niños inspirados en la economía”.

Además, tal como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, no se recomienda usar “ex-” antepuesto a un sustantivo que se refiera a cosa ni a un adjetivo (“república exsoviética”, “exhuracán”). En esos casos, lo apropiado es añadir “antiguo”, “anterior” o expresiones como “antes”, “otrora”, “en otro tiempo” o “anteriormente”: “la antigua república soviética”, “el otrora huracán”…

Como sustantivo

Por último, se recuerda que “ex” puede también funcionar como sustantivo con el sentido de ‘persona que ha dejado de ser cónyuge o pareja sentimental de otra’: “Mi ex me llamó por la mañana”. Con ese sentido, no lleva tilde, cursiva ni comillas y es invariable en plural: “Es amigo de todos sus ex”.

