Domingo 31 de agosto de 2025
Al Dia

Así Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella hicieron vibrar a Bogotá con "El último baile"

Más de 40.000 personas asistieron al estadio El Campín, de Bogotá

Por Ernestina García

Así Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella hicieron vibrar a Bogotá con
El cantante colombiano Silvestre Dangond y el acordeonista Juancho de la Espriella vivieron una noche especial en Bogotá, donde la lluvia acompañó un emotivo concierto en el que los artistas recorrieron más de dos décadas de carrera.

Más de 40.000 personas asistieron al estadio El Campín, de Bogotá, el 29 de agosto, para el espectáculo, que hace parte de la gira ‘El último baile’.

Tras un video de introducción en el que hablaron sobre su separación y reunión, los compadres Dangond y De la Espriella salieron a la tarima y encendieron la larga velada con ‘El dolor de cabeza’.
Pese a la lluvia, la multitud empezó a bailar al ritmo de vallenatos.

El agua llevó incluso al artista a detener por un momento el concierto para quitarse las botas, porque no quería caerse, para ponerse unos tenis.

El concierto entró en su segunda etapa tras una breve pausa en la que apareció la dj Fiorella y empezó a sonar ‘Cásate conmigo’.

Luego llegó Farruko, con quien el colombiano cantó ‘Ya no me duele más’. El cantante de reguetón interpretó ‘Pepas’.

Cuando Farruko se bajó de la tarima entró Natti Natasha, quien se sumó a Dangond en ‘Justicia’. Luego vino ‘La mejor versión de mí’.

La tercera etapa del concierto comenzó con la interpretación de ‘A blanco y negro’, compuesta por el fallecido Ómar Geles, a quien rindió un homenaje, al igual que a Miguel Uribe Turbay.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando en las pantallas salió el cantante Kaleth Morales, fallecido en un accidente de tránsito en 2025, y Dangond lo homenajeó cantando su mayor éxito, ‘Todo de cabeza’.

Se presentó después la Banda MS de México, con la que interpretó ‘Regalo de la vida’

La cuarta fase del espectáculo estuvo marcada por algunos clásicos.

El cierre del concierto, que se prolongó por más de cuatro horas, llegó con éxitos como ‘La colegiala’ y ‘Me gusta’. Esta noche volverán a presentarse en El Campín.

Noticia al Día/EFE

"Ay qué noche tan preciosa": El himno de cumpleaños que nació de un capricho y recorre el mundo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

"¡Buenas noches, Poliedro!": Niña estadounidense conmueve las redes con mensaje a Maite Delgado

