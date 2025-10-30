"Así somos las mujeres venezolanas": Alicia Machado sobre Diosa Canales en La Casa de Alofoke

"Hermoso, somos team Diosa. Me encanta, la he visto entrenando, super madura, la veo escuchando los peos que arman los demás, la veo venezolanisima…", asi se refirió la exreina de belleza venezolana Alicia Machado sobre la actuación de Diosa Canales en La Casa de Alofoke.

Agregó la Ex Miss Universo: "Cuando te sientas atormentadas, te vas pal gimnasio y te pones a hacer tus cosas". Al mismo tiempo añadió: "Me encanta, que le vaya bien…"

Por su parte, la bomba sexy venezolana colgó la reacción de Machado con un mensaje que dice: "Gracias, reina".

Diosa Canales ingresó a La Casa de Alofoke en esta nueva temporada que promete.