Así sorprendió Daniel Sarcos a su fiel admiradora por su cumpleaños en Altos de Jalisco

El animador zuliano, Daniel Sarcos, parece no olvidarse de sus orígenes y menos de sus admiradores, quienes lo han llevado hasta donde está y lo han seguido a lo largo de su vasta carrera en radio y televisión.

Daniel visitó su ciudad natal, Maracaibo, para amenizar el evento de ‘El Pozón Square’ y cuenta que alguien se le acercó y le dijo que era nieta de Nelly Briceño, quien le sigue desde sus inicios como animador en el programa radial ‘La Gaita Antañona’.

Resulta que Nelly tiene una enramada en el patio su casa, ubicada en el populoso sector Altos de Jalisco, al norte de Maracaibo, la que Daniel frecuentaba en ese entonces con sus compañeros del medio. Ahora, Nelly ya estaba próxima a celebrar sus 90 años de vida, por lo que Daniel decidió sorprenderla con una hermosa serenata que le llenó el corazón.

El momento quedó guardado para la posteridad y Nelly de seguro que disfrutó este hermoso detalle.

"Gracias Nelly por tu cariño incondicional, por tu sonrisa,tus empanaditas y tus atenciones, que sigas tan vital como siempre y te estaré eternamente agradecido por tanto cariño y por representar a esa gente hermosa que de manera anónima se convierte en el motor de nuestra carrera", escribió Daniel al pie del video que compartió en sus redes sociales.

