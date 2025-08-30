Sábado 30 de agosto de 2025
Al Dia

Así sorprendió Daniel Sarcos a su fiel admiradora por su cumpleaños en Altos de Jalisco

Con serenata incluida y un momento con Daniel que quedó guardado para la posteridad celebró Nelly sus 90 años de vida

Por Candy Valbuena

Así sorprendió Daniel Sarcos a su fiel admiradora por su cumpleaños en Altos de Jalisco
Foto: Captura de video
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El animador zuliano, Daniel Sarcos, parece no olvidarse de sus orígenes y menos de sus admiradores, quienes lo han llevado hasta donde está y lo han seguido a lo largo de su vasta carrera en radio y televisión.

Daniel visitó su ciudad natal, Maracaibo, para amenizar el evento de ‘El Pozón Square’ y cuenta que alguien se le acercó y le dijo que era nieta de Nelly Briceño, quien le sigue desde sus inicios como animador en el programa radial ‘La Gaita Antañona’.

Resulta que Nelly tiene una enramada en el patio su casa, ubicada en el populoso sector Altos de Jalisco, al norte de Maracaibo, la que Daniel frecuentaba en ese entonces con sus compañeros del medio. Ahora, Nelly ya estaba próxima a celebrar sus 90 años de vida, por lo que Daniel decidió sorprenderla con una hermosa serenata que le llenó el corazón.

El momento quedó guardado para la posteridad y Nelly de seguro que disfrutó este hermoso detalle.

"Gracias Nelly por tu cariño incondicional, por tu sonrisa,tus empanaditas y tus atenciones, que sigas tan vital como siempre y te estaré eternamente agradecido por tanto cariño y por representar a esa gente hermosa que de manera anónima se convierte en el motor de nuestra carrera", escribió Daniel al pie del video que compartió en sus redes sociales.

Lee también: Daniel Sarcos y Yasmil Marrufo recorren Falcón en un viaje cargado de recuerdos y, por supuesto, la arepa pela’ no pudo faltar… 

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

No hay recluta en el Zulia, aclara el comandante de la Redi Occidental:

No hay recluta en el Zulia, aclara el comandante de la Redi Occidental: "Eso es mentira"

La Champions League 2025–202 ya tiene fecha

La Champions League 2025–202 ya tiene fecha

FANB incautó más de 200 kilos de marihuana en parque nacional del estado Amazonas

FANB incautó más de 200 kilos de marihuana en parque nacional del estado Amazonas

Un terremoto de la magnitud 5,3 sacude a Nevada

Un terremoto de la magnitud 5,3 sacude a Nevada

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Alejandro Garnacho ficha por siete temporadas con el Chelsea

Alejandro Garnacho ficha por siete temporadas con el Chelsea

Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire

Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire

Piastri se adueña de la pole del GP de Países Bajos

Piastri se adueña de la pole del GP de Países Bajos

El hallazgo de Valeria Afanador en Colombia estremece las redes sociales: “Justicia inmediata y castigo ejemplar”

El hallazgo de Valeria Afanador en Colombia estremece las redes sociales: “Justicia inmediata y castigo ejemplar”

Maikel García disparó el decimocuarto jonrón de la temporada

Maikel García disparó el decimocuarto jonrón de la temporada

Wenceslao Moreno Jr. :“Águilas del Zulia posee una de las mejores reservas criollas de la liga”

Wenceslao Moreno Jr. :“Águilas del Zulia posee una de las mejores reservas criollas de la liga”

Lo que te deparan los astros este sábado 30-Ago

Lo que te deparan los astros este sábado 30-Ago

Emprendedores en Maracaibo reciben microcréditos otorgados por el alcalde Di Martino

Emprendedores en Maracaibo reciben microcréditos otorgados por el alcalde Di Martino

El disco debut de Oasis

El disco debut de Oasis "Definitely Maybe" cumple 31 años

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Trágico final: Kirguistán cesa en la búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

Trágico final: Kirguistán cesa en la búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

Explosión en vivienda de Fundación Mendoza no dejó víctimas

Explosión en vivienda de Fundación Mendoza no dejó víctimas

Noticias Relacionadas

Al Dia

El Free Cover de Los Primera ‘calientico’: Véalo aquí

En redes sociales ya circulan cientos de imágenes de la grabación de la que, no cabe duda, será de las que más disfrute el público.

Principal

No hay recluta en el Zulia, aclara el comandante de la Redi Occidental: "Eso es mentira"

El comandante precisó que en la región "fue superada la cifra de 30 mil alistados" y aprovechó para hacer un llamado a quienes quieran unirse.
Internacionales

Unas 150 personas estarían cruzando diariamente la frontera del Táchira hacia Colombia

Para el analista en temas de frontera y migración William Gómez, a pesar de que hubo una disminución respecto a años anteriores, la movilidad humana sigue siendo sostenida.
Al Dia

World Fitness, orgulloso patrocinador oficial, de la 6ta Edición de la Copa Gustavo Cuba

Septiembre será el mes donde se llevará cabo el evento de fisicoculturismo más esperado del año, el Gustavo Cuba Classic…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025