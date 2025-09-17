Miércoles 17 de septiembre de 2025
Al Dia

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra este jueves 18-Sept: Aseguran científicos rusos

Solo podrá ser observado con ayuda de un telescopio de 300 milímetros para aficionados avanzados o profesionales

Por Candy Valbuena

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra este jueves 18-Sept: Aseguran científicos rusos
Foto: Referencial/Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un asteroide de casi 300 metros de largo, mil veces más grande que el meteorito caído en la ciudad rusa de Cheliábinsk en 2013, pasará mañana jueves, 18 de septiembre cerca de la Tierra, informó hoy el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia.

"Uno de los asteroides más grandes de este año, el 2025 FA22, pasará mañana a una distancia de la Tierra ligeramente mayor que el diámetro de la órbita lunar, y se acercará a la distancia mínima con el planeta alrededor de las 10.00 hora de Moscú (07:00 GMT)", indicó el centro de investigaciones científicas en su portal oficial.

Según los astrónomos rusos, las dimensiones medias de este cuerpo celeste rondan los 166 metros y su longitud es de 290 metros.

"La masa del cuerpo supera aproximadamente en mil veces la masa del meteorito de Cheliábinsk", añadieron.

Ínfima probabilidad que impacte la Tierra

Pese a sus considerables dimensiones, señaló el Laboratorio, "la probabilidad de que dicho cuerpo impacte contra el planeta es ínfima", por lo que calificaron de "nula" esta posibilidad.

"La trayectoria actual, si se conserva, eludirá la Tierra y la Luna con toda seguridad", aseveraron.

Eso sí, solo podrá ser observado con ayuda de un telescopio de 300 milímetros para aficionados avanzados o profesionales.

Distancia

Los científicos rusos indicaron que se trata de uno de los mayores que pasará a una distancia de menos de un millón de kilómetros de la Tierra y destacaron que durante toda la historia de la humanidad no ha caído ninguno tan grande.

De hecho, el famoso cráter Barringer de Arizona fue provocado por la caída de un meteorito entre diez y cien veces menor hace unos 50 mil años.

Según los cálculos astronómicos este asteroide está "en cierto sentido sincronizado con la Tierra y periódicamente pasa cerca del planeta", señalaron los científicos, que recordaron que fue visto la última vez el 17 de septiembre de 1940 y volverá a acercarse en septiembre de 2173.

"Es preciso señalar que con esta órbita las posibilidades de que esta roca termine sus días impactando la Tierra son bastante altas", concluyeron los astrónomos.

Lee también: Muestran nuevas imágenes del extraño objeto interestelar que se acercará a la Tierra

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Aeropuerto de Santa Bárbara del Zulia fue habilitado durante un mes con vuelos a Caracas mientras reparan el de Mérida

Aeropuerto de Santa Bárbara del Zulia fue habilitado durante un mes con vuelos a Caracas mientras reparan el de Mérida

La NBA y FIBA proyectan nueva liga europea para 2027

La NBA y FIBA proyectan nueva liga europea para 2027

Tres venezolanos son favoritos al Guante de Oro 2025

Tres venezolanos son favoritos al Guante de Oro 2025

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO

Mbappé lideró remontada en el debut del Real Madrid en Champions

Mbappé lideró remontada en el debut del Real Madrid en Champions

Alexander Arnold estará de baja entre seis a ocho semanas

Alexander Arnold estará de baja entre seis a ocho semanas

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025

Seis kilos de oro fueron robados en las colecciones del Museo de Historia Natural de París

Seis kilos de oro fueron robados en las colecciones del Museo de Historia Natural de París

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 17 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 17 de septiembre

Trump llega a Reino Unido para una visita de Estado

Trump llega a Reino Unido para una visita de Estado

Falleció el vice primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz

Falleció el vice primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz

Decisión en Manhattan: Anulan dos acusaciones contra Luigi Mangione

Decisión en Manhattan: Anulan dos acusaciones contra Luigi Mangione

La Vinotinto sub-17 enfrentará a Colombia en amistoso con miras al Mundial de Qatar

La Vinotinto sub-17 enfrentará a Colombia en amistoso con miras al Mundial de Qatar

The Who anuncio su retiro de los escenarios

The Who anuncio su retiro de los escenarios

Georgina Rodríguez podría estar embarazada

Georgina Rodríguez podría estar embarazada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra este jueves 18-Sept: Aseguran científicos rusos

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra este jueves 18-Sept: Aseguran científicos rusos

Gobierno de Venezuela denuncia

Gobierno de Venezuela denuncia "grave violación de los derechos relativos al ejercicio de la actividad pesquera" por parte de EEUU

Noticias Relacionadas

Al Dia

Guyana autorizó operaciones a mineras de Canadá en el Esequibo

Pese a que el Esequibo es una zona en disputa entre Venezuela y Guyana, el Gobierno guyanés autorizó la expansión…
Al Dia

Mirtha Pérez recuerda a su "Eduardo eterno" con esta hermosa canción

Mirtha estuvo casada con Eduardo entre los años 1975 y 1992, luego decidieron vivir sus vidas separados y ya en la adultez retomaron su relación de pareja
Al Dia

LUZ invita a seminario sobre el abordaje forense de las drogas

Los cupos son limitados
Al Dia

"Varios PNB le quitaron 200 dólares a mi hija por no tener la placa en su vehículo, aun cuando tenía su denuncia": Iriana Nava

Exige mayor protección para la ciudadanía

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025