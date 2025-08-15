Asunción de Nuestra Señora María: Lunes 18-Ago feriado bancario

El próximo lunes 18 de agosto las agencias bancarias en todo el país estarán cerradas, en cumplimiento del calendario de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), que fija el feriado por la Asunción de Nuestra Señora.

Ese día no habrá atención en taquillas ni en oficinas, aunque la mayoría de los bancos mantendrán habilitada la banca en línea, cajeros automáticos, Pago Móvil y puntos de venta, para que los usuarios puedan realizar operaciones electrónicas con normalidad.

La recomendación es planificar cualquier trámite presencial antes del viernes 15 de agosto y, en caso de necesitar efectivo o pagos inmediatos, usar las plataformas digitales.

Este feriado corresponde a la celebración de la Asunción de la Virgen María que se conmemora el 15 de agosto, pero que este año se traslada al lunes 18 según el calendario bancario oficial.

Noticia Día