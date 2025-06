"Asunto de Tres": el último relato de Beto Frangieh, un tributo a la transparencia del alma humana"

Con profunda emoción y un sentimiento de celebración, el pasado 22 de noviembre se llevó a cabo un homenaje póstumo al reconocido fotógrafo Beto Frangieh en el emblemático Teatro Bellas Artes de la ciudad de Maracaibo. Amigos, familiares y seguidores de su obra se dieron cita en este evento para rendir tributo a un hombre cuya presencia marcó un antes y un después en la fotografía artística.

Foto: Rosell Oberto

Frangieh, quien dejó una huella indeleble en el mundo del arte visual, fue aclamado no solo por su destreza técnica, sino también por su capacidad para capturar la esencia humana a través de su lente. Su trabajo reflejó siempre una búsqueda constante de la belleza y la estética, creando imágenes que trascendieron lo meramente visual para conectar con lo profundo del ser humano.

Foto: Rosell Oberto

Durante el homenaje, se presentó la colección "Asunto de Tres", una serie fotográfica innovadora que reunió el talento de un fotógrafo, un modelo y un artista plástico. Esta colección, cargada de simbolismo y reflexión, explora el misterio del desnudo y la transparencia humana, revelando la vulnerabilidad y la fuerza del individuo. Obras como "Misterios Propios del Ser", "Look At Me", "Luz y Luna", "Te Miro Me Miras Te Olvido", "Tu Rostro Me Pertenece", "Naturaleza No Tan Muerta" y "La Reina del Cachondeo" fueron algunas de las piezas presentadas, cada una con su propio relato y visión sobre la vida y la naturaleza humana.

Rosell Oberto

Con sus trabajos, Frangieh no solo retrató cuerpos, sino que reveló almas, abriendo ventanas a los secretos más profundos del ser humano. Como pocas personas, vivió y partió del mundo con una elegancia y clase inconfundibles, dejando a quienes lo conocieron un legado de inspiración y admiración.

Foto: Rosell Oberto

Este homenaje no solo fue un recordatorio de su invaluable aportación al arte, sino también una celebración de su vida y su legado eterno en el mundo de la fotografía.

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto