Ataque a hospital de Gaza deja 19 muertos: AP, Reuters y Al Jazeera confirman el fallecimiento de sus reporteros

Son cuatro los periodistas muertos en el ataque, la cadena NBC de EEUU aún no se ha pronunciado por el hecho

Por Candy Valbuena

Ataque a hospital de Gaza deja 19 muertos: AP, Reuters y Al Jazeera confirman el fallecimiento de sus reporteros
Hosam el Masri, Mariam Abu Daqa, Moaz Abu Taha y Mohamed Salama. Foto: LVE
Las agencias de noticias Associated Press (AP) y Reuters y la televisión catarí Al Jazeera confirmaron este lunes, 25 de agosto el fallecimiento de colaboradores en los ataques que Israel ha perpetrado contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza.

Son 19 personas las fallecidas por el ataque de Israel contra el hospital Nasser, cuatro de ellas periodistas que trabajaban para medios internacionales: Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia estadounidense AP) y Moaz Abu Taha (que según el Gobierno gazatí era reportero de la cadena estadounidense NBC, si bien este canal aún no se ha pronunciado al respecto).

El punto atacado por el dron israelí, el descansillo de la escalera de incendios del último piso del hospital Nasser, era usado habitualmente por periodistas de medios internacionales para hacer grabaciones y retransmisiones en directo debido a las vistas hacia el este de la localidad de Jan Yunis y por la buena conexión eléctrica y de internet.

El ataque de esta mañana consistió en dos impactos aéreos y el primero de ellos mató al camarógrafo de Reuters, que se encontraba en la escalera trabajando. Ante el impacto, colegas periodistas y también rescatistas acudieron a atenderle, cuando recibieron un segundo impacto.

Confirmaron

En un comunicado sobre el ataque, Reuters confirmó que su camarógrafo Hossam Al Masri murió en el primer impacto contra el hospital, mientras que el fotógrafo Hatem Khales, que también colabora con la agencia británica, fue herido en la segunda embestida.

La agencia británica añadió que Al Masri era el encargado de la grabación en directo desde el hospital, y apuntó que la señal del vídeo se apagó con el ataque inicial del dron israelí.

Al Jazeera también confirmó la muerte del cámara Mohamed Salama, mientras que la agencia estadounidense AP mostró en un comunicado su consternación y tristeza por la muerte de Mariam Dagga, que habitualmente se establecía en el hospital para sus coberturas.

AP destaca entre los trabajos más recientes de Dagga, que también trabajaba para otros medios de comunicación, sus historias sobre niños hambrientos y desnutridos en Gaza.

"Estamos haciendo todo lo posible para mantener seguros a nuestros periodistas en Gaza mientras continúan proporcionando información crucial de primera mano en condiciones difíciles y peligrosas", añadió AP.

Son 244 comunicadores muertos desde 2023

Según el Gobierno gazatí, ya son 244 los periodistas e ‘influencers’ asesinados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, una cifra que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) sitúa en 192 reporteros.

Este organismo estadounidense afirma que la ofensiva israelí en la Franja Gaza se ha convertido desde su inicio en octubre de 2023 en una de las guerras más mortíferas desde hace décadas para los periodistas.

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

