Lunes 06 de octubre de 2025
Al Dia

¡Atención Cabimas! El 7 de octubre es no laborable por decreto municipal: Celebran a la Virgen del Rosario

Bajo el Decreto Municipal N° 0006-09-2025, declara que el 7 de octubre será no laborable

Por Ernestina García

¡Atención Cabimas! El 7 de octubre es no laborable por decreto municipal: Celebran a la Virgen del Rosario
Considerando que es deber del Poder Ejecutivo Municipal dictar medidas que tiendan a exaltar los valores relacionados con la cultura del municipio Cabimas, alcalde bolivariano, Dr. Frank Carreño, bajo el Decreto Municipal N° 0006-09-2025, declara que el 7 de octubre será no laborable en instituciones públicas y privadas, por ser el día de Nuestra Señora del Rosario, patrona del municipio Cabimas.

El mismo, señala que se declara como un día de júbilo y exaltación, para que el gentilicio acuda a venerar con devoción a la Virgen del Rosario, como patrona espiritual y los ciudadanos asistan a las festividades dedicadas en su nombre.

El Artículo 2, del decreto municipal antes mencionado señala lo siguiente, "rezar un festejo espiritual en grande, cantando a nuestra Excelsa Patrona Las Mañanitas en una aurora celestial de esa hermosa fecha, tal como ella lo merece, y luego unirse a esta fecha de regocijo a las demás actividades de índole religioso, cultural y deportivo, para convertir al municipio Cabimas en una multitud de colores, alegría y fe en honor a nuestro Santa Patrona, la Virgen del Rosario".

Por tal motivo, desde el Ejecutivo Nacional, Regional y Municipal, invitan a los cabimenses a celebrar en unión familiar las distintas festividades que tiene programada la Diócesis de Cabimas y el Ayuntamiento Municipal en honor a la Virgen del Rosario.

Noticia al Día/Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

