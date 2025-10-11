Atención integral reciben adultos mayores en jornada realizada por la Gobernación del Zulia

En el estado Zulia se fortalecen las políticas de atención a los adultas y adultos mayores, con jornadas integrales que llevan consigo servicios de salud y actividades recreativas para adultos y adultas mayores, a través de la Fundación Casa del Abuelo, ente adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación.

En este sentido, abuelos y abuelas de la parroquia Cristo de Aranza, recibieron atención en una jornada médica integral realizada en el Ambulatorio Corito II, la cual, por instrucciones del gobernador Luis Caldera, se tienen pautadas realizar semana a semana en distintos espacios, cumpliendo con programas preventivos y curativos dirigidos a las personas de la tercera edad, emanados por el Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro.

La primera Dama del Zulia, Roselyn López de Caldera, expresó que estas atenciones, además de la salud, le brindan momentos en los que disfrutan de actividades recreativas y culturales que comparten y que le alimentan el alma y le dan felicidad; fortaleciendo en la entidad la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria.

Por su parte, la directora de la Fundación Casa del Abuelo, Yoraida Morán de Villalobos, especificó que se brindaron servicios de medicina general, geriatría, cardiología, atención de nutrición, odontología, salud visual y despistaje de HIV y de enfermedades venéreas.

La señora Joly Pérez, calificó como maravillosa la jornada y agradeció al gobernador Caldera y al presidente Maduro, a quienes solicitó se multipliquen tanto en el Ambulatorio Corito II como en otros espacios de la capital zuliana y de la región.

"Es una jornada maravillosa, ya pasé por el consultorio de odontología y es una atención excelente. Que se continúe con estas jornadas, no solamente en este centro de atención, sino en otros lugares que ameritan la intervención de la salud”, manifestó.

Asimismo, Teresa Morena, quien fue chequeada en la especialidad de oftalmología, destacó el servicio en distintas especialidades de manera gratuita y dio las gracias al gobierno regional por el trabajo que viene desarrollando en el área de la salud para todos los zulianos.

