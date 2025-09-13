Atención jubilados: Ya está por caer el bono por Patria

El Gobierno nacional anunció que ya está por activarse la asignación del Ingreso Contra la Guerra Económica para el personal jubilado de la administración pública.

Este beneficio será cancelado una vez que culmine la entrega del mismo al personal activo. El anuncio fue emitido la noche de este viernes, 12 de septiembre.

La comunicación de Canal Patria refiere que el monto a pagar asciende a los 17.472 bolívares o 112 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), al momento de dicha asignación.

Foto: Canal Patria Digital

