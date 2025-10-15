Atención usuarios: Estas son las restricciones viales por trabajos de asfaltado en Maracaibo y San Francisco para este miércoles 15-Oct

La Gobernación del Zulia informó que este miércoles, 15 de octubre, continuarán los trabajos de asfaltado, como parte del Plan Estadal de Vialidad, por lo cual habrá restricciones viales, en los municipios Maracaibo y San Francisco.

La restricción vehicular está prevista desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., lo que los conductores deberán tener en consideración para su normal circulación.

Atención:

Barrio San José, Cañada Honda, entrada de Los Claveles.

TRAMO CERRADO: desde Puente San José, hasta la entrada de los Claveles (luego de la estación de servicio Lagopista), sentido Sur-Norte

MUNICIPIO: Maracaibo

PARROQUIA: Varias

Circunvalación 1

TRAMO CERRADO: Desde el Puente Unión hasta el Puente Sanatorio

MUNICIPIO: San Francisco

PARROQUIA: Francisco Ochoa

El ente gubernamental insta a los usuarios a prestar la debida colaboración.

Foto: Gobernación del Zulia

