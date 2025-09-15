Lunes 15 de septiembre de 2025
Al Dia

Atención usuarios: Hoy 15-Sept es lunes bancario

El feriado bancario corresponde a la conmemoración del Día de la Virgen de Coromoto, según el calendario de la Sudeban

Por Candy Valbuena

Atención usuarios: Hoy 15-Sept es lunes bancario
Foto: Sudeban
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Hoy lunes, 15 de septiembre es feriado bancario en toda Venezuela, en conmemoración del Día de la Virgen de Coromoto, según lo establecido en el calendario de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), las oficinas y taquillas de las entidades financieras no prestarán servicio.

Comúnmente, la mayoría de las agencias permanecen cerradas, aunque algunos bancos podrían mantener operativas sus taquillas externas, especialmente las ubicadas en centros comerciales.

Se recomienda a los usuarios consultar la página web de su banco para verificar qué sucursales estarán disponibles ese día.

Foto: Sudeban

Lee también: Este lunes 15-Sep es feriado bancario: se celebra el Día de la Virgen de Coromoto 

Noticia al Día/Con información de Sudeban

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ministro de Educación propone debate sobre las tareas escolares porque pueden generar

Ministro de Educación propone debate sobre las tareas escolares porque pueden generar "estrés"

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

Atención usuarios: Hoy 15-Sept es lunes bancario

Atención usuarios: Hoy 15-Sept es lunes bancario

Noticias Relacionadas

Al Dia

Arrestan al "estafador de Tinder": Sí, al mismo que inspiró el documental de Netflix

La detención se produjo en respuesta a la notificación para su captura emitida por Interpol
Cultura

Realizaran conversatorio sobre Felipe Pirela para conmemorar los 13 años de la inhumación de sus restos en el Panteón Regional del Zulia

Angélica Reyes, presidenta del Panteón Regional del estado Zulia, destacó que a la actividad están invitadas varias personalidades que estuvieron vinculadas al proceso de exhumación de los restos de Pirela en el cementerio Corazón de Jesús, donde estuvieron desde 1972 hasta el 2012.

Al Dia

Letizia: madre y reina

Septiembre marca un nuevo año para la Reina Letizia, quien este lunes cumple 53 años. Celebrará su cumpleaños sin grandes fiestas, cumpliendo con su agenda oficial.

Zulia

Tembló en Maracaibo

El movimiento telúrico se registró a 32 kilómetros al noreste de Maracaibo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025