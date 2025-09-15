Atención usuarios: Hoy 15-Sept es lunes bancario

Hoy lunes, 15 de septiembre es feriado bancario en toda Venezuela, en conmemoración del Día de la Virgen de Coromoto, según lo establecido en el calendario de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), las oficinas y taquillas de las entidades financieras no prestarán servicio.

Comúnmente, la mayoría de las agencias permanecen cerradas, aunque algunos bancos podrían mantener operativas sus taquillas externas, especialmente las ubicadas en centros comerciales.

Se recomienda a los usuarios consultar la página web de su banco para verificar qué sucursales estarán disponibles ese día.

Foto: Sudeban

Lee también: Este lunes 15-Sep es feriado bancario: se celebra el Día de la Virgen de Coromoto

Noticia al Día/Con información de Sudeban