La Dra. Mayreth Acosta, directora general de salud de la Alcaldía de Maracaibo, visitó Noticia al Día para ofrecer detalles sobre los avances y las políticas implementadas en el sector salud por la gestión del alcalde Gian Carlo Di Martino.

Acosta destacó que el pilar fundamental de la gestión municipal es la salud primaria, trabajada de la mano con el poder popular y alineada con los cuatro niveles de gobierno. Este enfoque ha dado lugar a un programa médico-social integral de atención primaria.

Fortalecimiento de la red de atención

En consonancia con las directrices del Ejecutivo nacional y el presidente Nicolás Maduro, la gestión se centra en la atención de calle.

"Estamos encaminados en la gestión de calle por la instrucción que dio el presidente Nicolás Maduro, y estamos plegados a todas las líneas emanadas desde el Ejecutivo nacional en relación con las políticas en cuanto a salud," afirmó Acosta.

La directora informó sobre el fortalecimiento del sistema con la reactivación de ambulatorios y clínicas móviles, además de la colaboración con el programa 1X10 del Buen Gobierno junto a la Autoridad Única de Salud.

Jornadas de salud y clínicas móviles



El alcalde Di Martino instruyó la realización de dos jornadas de salud por semana. La profesional de la salud precisó que estas jornadas se llevan a cabo los días miércoles y sábado en las diversas parroquias de Maracaibo, garantizando el acceso a la población.

Actualmente, el municipio cuenta con tres clínicas móviles operativas para asistencia primaria. "En estas clínicas tenemos servicios de medicina general, pediatría y odontología," especificó la doctora Acosta.

Ambulatorios y próximas inauguraciones



En cuanto a la red ambulatoria fija, la Alcaldía detalló que tienen operativos cuatro ambulatorios ubicados estratégicamente, las cuales funcionan en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m :

El ambulatorio en la Plaza para Todos.

El Ambulatorio Oeste, sector la Rotaria.

El Ambulatorio Almawin, ubicado en el barrio El Gaitero.

El ambulatorio en el Terminal de pasajeros.

Adicionalmente, se espera sumar dos ambulatorios más, elevando el total a seis. Estos estarán ubicados en la Vereda del Lago y en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo.

Un hito importante será la restauración e inauguración del Consultorio popular Ernesto "Che" Guevara, ubicado en la parroquia Olegario Villalobos, que está prevista para el 31 de octubre justo en el cumpleaños del cantor del pueblo Alí Primera.

La directora de salud también recalcó que la Alcaldía de Maracaibo ejecuta planes quirúrgicos organizados, colaborando con el plan cayapa de la mano del gobernador Luis Caldera, y participando en la modernización del Ambulatorio Ziruma para fortalecer el área de salud.

Tambièn se trabaja en otro proyecto adicional a los dos antes mencionados para la adecuación de otro ambulatorio adicional con pronta inauguración.

Para finalizar, Acosta envió un mensaje a los ciudadanos: "Debe saber nuestros marabinos que tienen las puertas abiertas en la Dirección de Salud y unos funcionarios que gobernamos desde la calle."

Noticia al Día

Fotos y videos: Xiomara Solano