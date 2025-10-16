Jueves 16 de octubre de 2025
Al Dia

"Atender la salud primaria es el empeño del alcalde Di Martino": Dra. Mayreth Acosta

Un hito importante será la restauración e inauguración del Ambulatorio Che Guevara, ubicado en la parroquia Olegario Villalobos, prevista para el 31 de octubre

Por Ernestina García

Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Dra. Mayreth Acosta, directora general de salud de la Alcaldía de Maracaibo, visitó Noticia al Día para ofrecer detalles sobre los avances y las políticas implementadas en el sector salud por la gestión del alcalde Gian Carlo Di Martino.

Acosta destacó que el pilar fundamental de la gestión municipal es la salud primaria, trabajada de la mano con el poder popular y alineada con los cuatro niveles de gobierno. Este enfoque ha dado lugar a un programa médico-social integral de atención primaria.

Fortalecimiento de la red de atención

En consonancia con las directrices del Ejecutivo nacional y el presidente Nicolás Maduro, la gestión se centra en la atención de calle.

"Estamos encaminados en la gestión de calle por la instrucción que dio el presidente Nicolás Maduro, y estamos plegados a todas las líneas emanadas desde el Ejecutivo nacional en relación con las políticas en cuanto a salud," afirmó Acosta.

La directora informó sobre el fortalecimiento del sistema con la reactivación de ambulatorios y clínicas móviles, además de la colaboración con el programa 1X10 del Buen Gobierno junto a la Autoridad Única de Salud.

Jornadas de salud y clínicas móviles


El alcalde Di Martino instruyó la realización de dos jornadas de salud por semana. La profesional de la salud precisó que estas jornadas se llevan a cabo los días miércoles y sábado en las diversas parroquias de Maracaibo, garantizando el acceso a la población.

Actualmente, el municipio cuenta con tres clínicas móviles operativas para asistencia primaria. "En estas clínicas tenemos servicios de medicina general, pediatría y odontología," especificó la doctora Acosta.

Ambulatorios y próximas inauguraciones


En cuanto a la red ambulatoria fija, la Alcaldía detalló que tienen operativos cuatro ambulatorios ubicados estratégicamente, las cuales funcionan en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m :

El ambulatorio en la Plaza para Todos.

El Ambulatorio Oeste, sector la Rotaria.

El Ambulatorio Almawin, ubicado en el barrio El Gaitero.

El ambulatorio en el Terminal de pasajeros.

Adicionalmente, se espera sumar dos ambulatorios más, elevando el total a seis. Estos estarán ubicados en la Vereda del Lago y en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo.

Un hito importante será la restauración e inauguración del Consultorio popular Ernesto "Che" Guevara, ubicado en la parroquia Olegario Villalobos, que está prevista para el 31 de octubre justo en el cumpleaños del cantor del pueblo Alí Primera.

La directora de salud también recalcó que la Alcaldía de Maracaibo ejecuta planes quirúrgicos organizados, colaborando con el plan cayapa de la mano del gobernador Luis Caldera, y participando en la modernización del Ambulatorio Ziruma para fortalecer el área de salud.

Tambièn se trabaja en otro proyecto adicional a los dos antes mencionados para la adecuación de otro ambulatorio adicional con pronta inauguración.

Para finalizar, Acosta envió un mensaje a los ciudadanos: "Debe saber nuestros marabinos que tienen las puertas abiertas en la Dirección de Salud y unos funcionarios que gobernamos desde la calle."

Noticia al Día

Fotos y videos: Xiomara Solano

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ella no llegó con la lluvia (por Alejandro Vásquez Escalona)

Ella no llegó con la lluvia (por Alejandro Vásquez Escalona)

Mundial de 2026 superó el millón de entradas vendidas

Mundial de 2026 superó el millón de entradas vendidas

Volvió a su plaza La India Isabel: Amor de Alonso de Ojeda quien murió sobre su tumba

Volvió a su plaza La India Isabel: Amor de Alonso de Ojeda quien murió sobre su tumba

Alcaldía de Maracaibo rescatará el

Alcaldía de Maracaibo rescatará el "Callejón de los Pobres" utilizando elementos arquitectónicos de las antiguas casas de El Saladillo

Este es el róster de Águilas para la primera semana de competencia en la LVBP

Este es el róster de Águilas para la primera semana de competencia en la LVBP

Russell Westbrook acordó con Kings de Sacramento

Russell Westbrook acordó con Kings de Sacramento

Una fallecida y una vivienda colapsada dejaron las precipitaciones en Caracas

Una fallecida y una vivienda colapsada dejaron las precipitaciones en Caracas

Omar Courtz deslumbró en el Palacio de Eventos de Maracaibo

Omar Courtz deslumbró en el Palacio de Eventos de Maracaibo

Se busca a Trixie: Se extravió en La Vanega

Se busca a Trixie: Se extravió en La Vanega

Mercedes confirma a Russell y Antonelli como dupla para la temporada 2026 de Fórmula 1

Mercedes confirma a Russell y Antonelli como dupla para la temporada 2026 de Fórmula 1

Servicio público: Robert Van Rysseghem necesita una mano amiga

Servicio público: Robert Van Rysseghem necesita una mano amiga

Frenkie de Jong renovó su contrato con Barcelona hasta 2029

Frenkie de Jong renovó su contrato con Barcelona hasta 2029

Fiesta de cumpleaños de Vinícius termina en proceso judicial por

Fiesta de cumpleaños de Vinícius termina en proceso judicial por "perturbar" a sus vecinos

Cada 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan

Cada 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan

Águilas del Zulia anunció la incorporación de Alí Castillo y Pedro Rodríguez

Águilas del Zulia anunció la incorporación de Alí Castillo y Pedro Rodríguez

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

Michael Schumacher mostraría señales de recuperación, según periodista francés

Michael Schumacher mostraría señales de recuperación, según periodista francés

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

¡Todo Listo! Águilas del Zulia debuta en la temporada ante Tiburones en

¡Todo Listo! Águilas del Zulia debuta en la temporada ante Tiburones en "El Nido"

Aquí se hará la misa de canonización: Iglesia Virgen de Rosario, patrona de Insnotú

Aquí se hará la misa de canonización: Iglesia Virgen de Rosario, patrona de Insnotú

Noticias Relacionadas

Nacionales

Nubosidad parcial y lluvias de intensidad variable se registran en varias regiones del país

Las lluvias se concentran principalmente en áreas de Amazonas, Bolívar, el oeste de Sucre, el este de Falcón, el norte de Anzoátegui y el norte de Trujillo, donde se han registrado eventos de mayor intensidad
Internacionales

Congreso peruano inicia el camino para destituir al nuevo presidente

En su texto, los parlamentarios aseguran que Jerí reemplazó a la destituida Dina Boluarte "sin contar con la legitimidad moral necesaria y en un contexto de graves cuestionamientos que afectan la institucionalidad democrática del país"
Internacionales

José Jerí aseguró que no renunciará a la presidencia interina de Perú

El presidente de transición de Perú, José Jerí, afirmó que no piensa renunciar al cargo que asumió el pasado viernes,…
Principal

Volvió a su plaza La India Isabel: Amor de Alonso de Ojeda quien murió sobre su tumba

Tras unirse a él, fue bautizada con el nombre de Isabel, en honor a la Reina Católica.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025