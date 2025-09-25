Más de 100 personas recibieron atención médica la tarde y noche del miércoles 24 de septiembre, a raíz de la seguidilla de sismos en el estado Zulia.

El gobernador Luis Caldera manifestó: “107 personas acudieron a nuestros centros de salud por presentar crisis hipertensiva, pánico”, ante la serie de movimientos telúricos. Llamó a la calma y a la oración, en entrevista con el periodista Rafael Galicia.

El mandatario regional informó que el Zulia está en calma. “Demos gracias a Dios porque no hay reporte de víctimas”.

Afirmó que en el Hospital General del Sur hubo una afectación mínima. En planta baja se cayó una parte de la cerámica y se debió evacuar el área pediátrica del piso 4 a la emergencia. A esta hora están restablecidos los servicios, destacó.

En el HUM se evacuaron varias áreas hasta la parte baja. Recordó que el Universitario es de infraestructura antisísmica.

“En el día seguiremos evaluando y recibiendo, probablemente, inquietudes de personas”.

Noticia al Día/Galicia/Panorama