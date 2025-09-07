¡Atentos! Puede caer un palo de agua

Este domingo 7 de septiembre, gran parte de la ciudad de Maracaibo presenta nubarrones densos, lo que podría anticipar precipitaciones en las próximas horas, según reportes meteorológicos.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), se espera que gran parte del territorio regional registre nubosidad variable, lluvias dispersas y actividad eléctrica durante la tarde y noche.

Las condiciones atmosféricas actuales, sumadas a la humedad elevada y los vientos moderados, favorecen la formación de tormentas aisladas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles ráfagas, descargas eléctricas y acumulación de agua en zonas vulnerables.

