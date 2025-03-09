Un repudiable hecho ocurrió en una competencia de atletismo de relevos, cuando una atleta golpeó en la cabeza a otra competidora tras ser adelantada.

La agresión se suscitó en una carrera de relevos de 4×200 de la Virginia High School League, Estados Unidos.

El motivo, un adelantamiento anterior, donde Kaelen Tucker se encontraba saliendo de una curva cuando fue sorprendida con un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una conmoción cerebral.

La dureza de la agresión fue tal que hay riesgo de una fractura en el cráneo, por lo que organización no pasó por alto la violenta acción, descalificando a la agresora.

La victima contó lo ocurrido durante la carrera: «Todavía no puedo creerlo, estoy en shock. Todavía lo estoy procesando, todavía no creo lo que pasó», expresó a los medios locales.

La agresora, lejos de pedir disculpas a Tucker, no mostró ningún tipo de arrepentimiento ni quiso hablar con su rival.

La madre de la deportista golpeada expresó denunciando que «Ni entrenadores, ni atletas ofrecieron disculpas».