Atletas venezolanos llegan al país tras participación en los Juegos Panamericanos Junior

Con 46 medallas cosechadas, la delegación venezolana regresó al país tras una destacada participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde alcanzó el noveno lugar del medallero general y superó ampliamente su desempeño en la edición anterior.

La última avanzada estuvo conformada por 166 atletas de la denominada “Generación de Oro”, quienes compitieron en disciplinas como atletismo, karate, levantamiento de pesas, lucha, tenis de mesa, remo y voleibol de playa. El equipo nacional cosechó 12 preseas doradas, 15 de plata y 19 de bronce, consolidando una actuación histórica para el deporte juvenil venezolano.

Entre los protagonistas de esta gesta destacan el garrochista Ricardo Montes De Oca, quien con apenas 18 años se coronó campeón en salto con pértiga al imponer una marca de 5.45 metros, superando el récord panamericano junior de 5.20 metros. También brilló Astrid Montero en lucha, reafirmando el talento emergente que impulsa el renacer deportivo del país.

Con esta actuación, Venezuela mejora significativamente su desempeño respecto a los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, donde obtuvo 36 medallas y ocupó el puesto 11 en la clasificación general.

Durante su llegada al país, Montes De Oca expresó su agradecimiento al pueblo venezolano y al equipo técnico que lo acompañó:

“Gracias también al presidente Nicolás Maduro, que nos apoyó para hacer esto posible. Nosotros dimos lo mejor, fue una competencia muy buena… ¡y que viva Venezuela!”

La ceremonia de recibimiento estuvo marcada por el entusiasmo, el orgullo patrio y el reconocimiento al esfuerzo de cada atleta, que con disciplina y pasión dejó en alto el nombre de Venezuela en el escenario continental.

Lee también: Alcalde Giancarlo Di Martino recibió al campeón mundial Carlos Cañizales