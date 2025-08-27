Miércoles 27 de agosto de 2025
Al Dia

Atracaron a periodista en plena transmisión en vivo (video)

Las personas evitan mostrar sus aparatos tecnológicos en espacios públicos

Por Haroldo Manzanilla

Atracaron a periodista en plena transmisión en vivo (video)
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La falta de seguridad ciudadana se ha convertido en una constante en muchas regiones del planeta. Factores como el desempleo persistente, el deterioro del tejido social y el aumento del consumo de sustancias ilícitas han contribuido a un notable crecimiento en los actos delictivos, particularmente los relacionados con el robo. Reseñó es con Usted.

Un ejemplo claro de esta situación es Brasil, un país donde muchas personas evitan mostrar sus aparatos tecnológicos en espacios públicos por temor a ser víctimas de delincuentes, quienes frecuentemente se desplazan en motocicletas o bicicletas.

Estos robos no solo ocurren a plena luz del día, sino que en ocasiones están acompañados de agresiones físicas o ataques con objetos punzocortantes. Una situación que generó gran impacto en las redes sociales ocurrió recientemente en São Paulo, cuando una periodista fue víctima de un asalto en pleno enlace televisivo.

Mientras se alistaba para realizar su reporte en vivo, revisando información desde su celular, un individuo que circulaba en bicicleta se acercó rápidamente y le arrebató el dispositivo ante la mirada atónita de la cámara.

La periodista interrumpió su intervención e intentó seguir al ladrón, pero este logró huir con rapidez. Afortunadamente, el rostro del autor del hecho quedó registrado en video, lo que facilitó que las autoridades iniciaran la búsqueda. Sin embargo, debido a la alta frecuencia con la que se cometen estos delitos, las posibilidades de recuperación del aparato son reducidas.

De acuerdo con los informes más recientes, durante el año 2024 se contabilizaron 38.772 homicidios dolosos en Brasil, lo que representa una tasa de 17,9 por cada 100.000 personas, siendo la más baja desde hace más de diez años.

A pesar de ello, los robos especialmente aquellos con violencia o intimidación continúan siendo motivo de alarma, sobre todo en las áreas metropolitanas. Las cifras específicas de 2025 aún no han sido totalmente consolidadas.

En el estado de São Paulo, el panorama muestra ciertos avances: entre enero y mayo de 2025 se registraron 1.029 homicidios dolosos, 12 menos que en el mismo periodo del año anterior.

Además, los robos violentos experimentaron una reducción notable. En mayo, se reportaron 13.437 casos, lo que representa una baja del 18,4 % respecto al mismo mes de 2024 el nivel más bajo en los últimos 25 años.

Sin embargo, los hurtos sin uso de violencia aumentaron ligeramente, alcanzando los 46.283 reportes en mayo de este año, 365 más que en mayo del año anterior.

Es con Usted/La Kalle

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Costo de los gastos del embarazo ponen a “parir” a las parejas en Maracaibo

Costo de los gastos del embarazo ponen a “parir” a las parejas en Maracaibo

Murió abuelo de 84 años al lanzarse a los rieles del Metro de Caracas

Murió abuelo de 84 años al lanzarse a los rieles del Metro de Caracas

Incineraron 388 kilos de marihuana en Apure

Incineraron 388 kilos de marihuana en Apure

Glorias Deportivas del Zulia rendirá homenaje a atletas emblemáticos con torneo de sóftbol en septiembre

Glorias Deportivas del Zulia rendirá homenaje a atletas emblemáticos con torneo de sóftbol en septiembre

WhatsApp y Telegram se encuentran en la línea de fuego a causa de las restricciones de Rusia

WhatsApp y Telegram se encuentran en la línea de fuego a causa de las restricciones de Rusia

El cantante y actor colombiano Beto Villa revolucionó la redacción de Noticia al Día

El cantante y actor colombiano Beto Villa revolucionó la redacción de Noticia al Día

¿Dónde se esconde la luna para que no la veamos de día?

¿Dónde se esconde la luna para que no la veamos de día?

Sin decisión: Martín Pérez brilló en el montículo durante derrota de Medias Blancas

Sin decisión: Martín Pérez brilló en el montículo durante derrota de Medias Blancas

A pedradas y puñaladas mató a su padre en Guayana

A pedradas y puñaladas mató a su padre en Guayana

Se acerca el retorno de Jackson Chourio tras cumplir rehabilitación en Triple A

Se acerca el retorno de Jackson Chourio tras cumplir rehabilitación en Triple A

Néstor Luis Alvarado requiere ayuda urgente para operación de cataratas

Néstor Luis Alvarado requiere ayuda urgente para operación de cataratas

Ronald Acuña Jr. quiere jugar en la pelota dominicana

Ronald Acuña Jr. quiere jugar en la pelota dominicana

MLB anuncia fecha para el inicio de la temporada 2026

MLB anuncia fecha para el inicio de la temporada 2026

Eugenio Suárez llega a los 41 vuelacercas en la temporada

Eugenio Suárez llega a los 41 vuelacercas en la temporada

PC Maracaibo realizará jornada cardiovascular este viernes 29-Ago

PC Maracaibo realizará jornada cardiovascular este viernes 29-Ago

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

Noticias Relacionadas

Al Dia

Muerte de Hulk Hogan podría tratarse de mala praxis médica

El legendario luchador estadounidense falleció el pasado 24 de julio
Al Dia

El furro: Instrumento que niega cederle su puesto al bajo eléctrico en la gaita zuliana

El furro, es un instrumento musical que ha ganado popularidad en diversas regiones, se toca principalmente en Latinoamérica en donde…
Deportes

El Zulia se luce como sede del boxeo nacional júnior con impecable organización y destacados resultados

En la tercera jornada, Zulia sumó cinco triunfos
Al Dia

FANB incautó tres toneladas de cocaína en Amazonas

La información la dio a conocer en horas del mediodía de este miércoles el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, durante una rueda de prensa


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025