Atroz asesinato de una perrita desató indignación en Trujillo, Perú

Una escena captada por cámaras de seguridad en el Centro Histórico de Trujillo expuso un acto de extrema violencia que provocó el repudio de la ciudadanía local.

En plena cuadra 3 del jirón Zepita, un hombre visiblemente alterado discutió con otra persona antes de arremeter de manera inesperada contra una pequeña perroa que pasaba por el lugar. En un ataque despiadado, lo levantó y lo golpeó contra el suelo hasta en tres ocasiones, provocando su muerte inmediata.

El agresor no solo perpetró el ataque contra el animal, sino que también agredió a una persona con una patada antes de retirarse del lugar sin ninguna muestra de remordimiento. Las imágenes, que circularon rápidamente por redes sociales, despertaron un rechazo unánime entre los vecinos y usuarios en internet, quienes calificaron el acto como “atroz” y “monstruoso”.

La víctima, una perrita de tamaño pequeño, no habría tenido ninguna interacción previa con el sujeto antes del ataque. El hecho, ocurrido en un área concurrida del centro urbano, sumó gravedad por el entorno público y por haberse realizado a plena vista, sin intervención inmediata que pudiera evitar el desenlace.

Reacción inmediata



La difusión del video que muestra el asesinato de la perrita provocó una ola de indignación en redes sociales y una rápida movilización vecinal en Trujillo, Perú.

Los ciudadanos no tardaron en identificar, a través de publicaciones en redes, la presunta identidad del agresor. Algunos incluso difundieron lo que sería su ficha del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En la noche del viernes, un grupo de vecinos se congregó frente a la que sería su vivienda con el objetivo de encontrarlo y exigir justicia. No obstante, según reportes de quienes estuvieron presentes, nadie respondió desde el interior del domicilio.

Acciones y pronunciamiento

Ante la conmoción generada por el asesinato de la perrita, la Municipalidad Provincial de Trujillo publicó un comunicado oficial el 9 de mayo de 2025 en el que expresó su rechazo y exigió justicia. Bajo el título “Rechazamos y exigimos justicia”, la institución condenó enérgicamente lo que describió como “la brutal muerte de una perrita en la vía pública por parte de un mal ciudadano”.

Además, el comunicado abrió un canal confidencial para el aporte de información, asegurando a los ciudadanos que cualquier dato sobre la identidad o ubicación del señalado sería recibido de forma anónima y tratada de manera reservada.

