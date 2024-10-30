Aumentan a más de 90 los muertos por devastadoras inundaciones en España

Más de 95 personas murieron en la región oriental de Valencia en España tras inundaciones repentinas que arrastraron autos, convirtieron calles de pueblos en ríos y cortaron líneas ferroviarias y autopistas. Estos datos colocan este desastre natural en tercer lugar por número de fallecidos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmitió en Copenhague a la ministra española de Sanidad, Mónica García, sus condolencias por las víctimas de la dana en España.

Según informó el Ministerio de Sanidad en su cuenta de X, García mantuvo un encuentro con Tedros en Copenhague, donde llegó este miércoles con el fin de participar en varios reuniones en el marco de la 74.º sesión del Comité Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS-Europa)

En la capital danesa, García asistió a la sesión en la que se anuncian las nominaciones al Comité Ejecutivo de la organización y mantuvo encuentros bilaterales con el equipo de OMS-Europa y con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública del Reino de Bélgica, Fran Vandenbroucke.

Además, intervino en la firma de la Estrategia Colaboración País España–OMS-Euro con el director regional de la OMS en Europa, Hans Kluge.

Foto: EFE

Información de EFE