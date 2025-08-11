Lunes 11 de agosto de 2025
Al Dia

Aumentan a seis los periodistas muertos en ataque a reporteros de Al Jazeera en Gaza

La oficina de información del Gobierno de Gaza elevó a seis los periodistas asesinados este domingo por la noche en…

Por Christian Coronel

La oficina de información del Gobierno de Gaza elevó a seis los periodistas asesinados este domingo por la noche en un ataque de precisión israelí a su tienda junto al hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, tras la muerte de Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat.

De esta manera, indica en un comunicado que los periodistas muertos son seis: Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, corresponsales de Al Jazeera; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal, y el propio Al Khalidi.

El Gobierno gazatí condena en su nota «el ataque y asesinato selectivo sistemático» de Israel a periodistas palestinos y hace un llamado a las federaciones internacionales de periodistas y a los organismos periodísticos de todo el mundo a hacer lo mismo. También exige a la comunidad internacional que persiga a Israel en los tribunales internacionales, así como a «ejercer presión seria y efectiva para detener el crimen de genocidio».

Con estos seis periodistas, el recuento del Gobierno gazatí de informadores muertos a causa de la ofensiva israelí asciende a 238, en una lista que incluye a periodistas, ‘influencers’ y otros creadores de contenido.

El pasado 24 de julio, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) mostró su preocupación por la seguridad de Al Sharif y denunció que estaba «siendo blanco de una campaña de desprestigio militar israelí» que consideraba «es un paso previo a su asesinato».

Por esas fechas, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, intensificó sus ataques en línea contra Al Sharif, acusándolo sin pruebas de ser un miembro Hamás a raíz de que el periodista lloró en directo mientras informaba sobre la hambruna en Gaza.

El Ejército israelí admitió que mató a los periodistas en un bombardeo de precisión y aseguró que Al Sharif estaba vinculado a Hamás, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados.

Noticia al Día / EFE

Al Sharif era ampliamente reconocido como uno de los reporteros más visibles en el enclave palestino

