Aumentará la sensación térmica en Venezuela desde la próxima semana: Maracaibo entre las ciudades más impactadas por el calor

A nivel mundial las altas temperaturas y olas de calor constantes están afectando a millones de personas, en Venezuela se espera un aumento en la sensación térmica, debido a la declinación solar que se acerca al Caribe y que está prevista que llegue al país la próxima semana, entre el 20 y 21 de agosto.

Según Alfredo Gil, jefe de hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela este sería el segundo valor máximo de temperatura en Venezuela (UCV). El primero se registró durante los meses de marzo y abril, que estuvo asociado a la temporada de Carnaval y Semana Santa.

El experto explicó en entrevista concedida al Circuito Onda que el valor medio de la temperatura será superior al de los meses anteriores y aunque en todo el país aumentará la sensación de calor, este fenómeno tendrá mayor impacto en zonas calurosas como Los Llanos, Maracaibo, Barlovento y Puerto Ordaz.

Se espera que a mediados de septiembre los valores de temperatura retornen a la normalidad.

Noticia al Día/Con información de UR