Aumentó a 100 la cifra de niños muertos por desnutrición en Gaza

El Ministerio de Salud palestino informó que subió a 217 el total de personas que han muerto por desnutrición en la Franja de Gaza, incluyendo a 100 niños.

De acuerdo con un reporte reciente del ente, citado por medios, en las últimas 24 horas se registró la muerte de cinco personas por la hambruna que se vive en Gaza. Dos de estos nuevos decesos corresponden a niños.

Anteriormente, agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han advertido que los 2,1 millones de personas que viven en la Franja sufren inseguridad alimentaria.

También han llamado a que cese el bloqueo israelí para que pueda ingresar la ayuda humanitaria que requiere la población.

Datos del Ministerio de Salud palestino refieren que 900.000 niños sufren hambre y otros 70.000 presentan síntomas consistentes con la desnutrición. A esta cifra se suman los casi mil asesinados por el ejército de Israel mientras intentaban conseguir alimentos.

Desde el comienzo de la agresión israelí contra el pueblo palestino en octubre de 2023, un total de 61.430 personas han muerto y otras 153.213 han resultado heridas.

