Autobús con Tv en Maracaibo ‘está viral’

Un autobús bien "pepiao", dicho en perfecto maracucho, se ha vuelto ‘viral’ en la capital zuliana, pues posee entre sus bondades, un televisor ‘mollejúo’ pantalla plana, en donde se proyectan videos musicales para entretener a los pasajeros.

Y es que, el que se aburre en Maracaibo es porque quiere, algunas personas aseguran que el autobús cubre la ruta de Panamericano, al oeste de la ciudad y que ya ha ganado cierta popularidad entre los usuarios.

En el video que está rodando en redes sociales también puede observarse un ventilador ubicado arriba del asiento del chofer… Parece que este señor lo entendió todo y se resume en comodidad y entretenimiento.

Ojalá sirva de inspiración para muchos y mejoren el servicio de transporte público y que pese a los altos costos puedan brindar la mejor atención a los usuarios.

