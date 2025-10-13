Autorepuestos El Catire se expande; Inaugurada su cuarta sede en la Avenida La Limpia de Maracaibo

La Avenida La Limpia de Maracaibo se vistió de fiesta este lunes 13 de octubre para celebrar la gran inauguración de la cuarta sucursal de Autorepuestos El Catire, que viene a atender la vasta zona oeste de la ciudad.

La reconocida empresa multimarca de repuestos consolida así su presencia en la capital zuliana, ofreciendo a la comunidad un punto de acceso más estratégico para adquirir piezas de calidad para todo tipo de vehículos.

Todos los repuestos en un solo sitio. Foto: Isidro López

El evento de apertura fue una verdadera celebración marabina. Los asistentes disfrutaron de un ambiente animado con el ritmo contagiante de la gaita zuliana, que puso a vibrar a todos los presentes.

La gaita presente en inauguración Autorepuestos El Catire. Foto: Isidro López

La sorpresa de la tarde fue la visita de la carismática mascota del equipo de béisbol Águilas del Zulia, que compartió con el público y trajo la alegría del deporte regional.

Agui puso la alegría. Foto: isidro López

Servicio Multimarca y Fiesta de Inauguración

La nueva sede de Autorepuestos El Catire en La Limpia mantiene el concepto que ha garantizado su éxito: ser una tienda multimarca. Esto significa que los propietarios de cualquier tipo de vehículo—sin importar la marca—pueden encontrar una amplia variedad de repuestos y accesorios en un solo lugar, con la garantía de calidad y el servicio que caracteriza a la empresa.

Regalos para todos. El Guajiro Jairo y Cristian Corzo, gerente de compras de Autorepuestos El Catire. Foto: Isidro López

Para celebrar este hito, la gerencia de El Catire agasajó a sus clientes con regalos, sorteos y una generosa degustación de comida y bebida.

La población marabina también fue parte de la celebración. Foto: Isidro López

“Autorepuestos el Catire está dando la talla cada día más, somos una tienda multimarca, manejamos catorce líneas de repuestos, lo que usted está buscando, le aseguro que aquí lo encontrara” expresó Cristian Corzo, gerente de compras de El Catire.

La clientela llegó desde el primer día. Foto: Isidro López

Autorepuestos El Catire está en la Ave. La Limpia, entre avenidas 69ª y 70, al lado de la estación de servicios Los Aceitunos. Su Instagram es @autorepuestos_elcatire.

Sus otras sedes están Las Delicias, Sierra Maestra y Cecilio Acosta. Atienden de lunes a viernes de 8:00 am hasta 5:30 pm y sábados hasta las 3:00 pm.

Gran cantidad de invitados entre aliados comerciales, amigos y comunidad. Foto: Isidro López

La belleza de la mujer marabina también presente en inauguración de Autorepuestos El Catire. Foto: Isidro López

Lee también: Ferretería ALPECA celebra sus 32 años construyendo a Maracaibo

Noticia al Día