Autoridades civiles de la región pidieron paz y reconciliación a la Chinita

Tras la Bajada de la sagrada Reliquia, en la que la plazoleta de San Juan de Dios se desbordó con un emotivo reencuentro entre el pueblo y su Patrona espiritual, las autoridades civiles clamaron paz y reconciliación en estos tiempos de tensión a la Chinita.

Luis Caldera, gobernador del estado dijo que "Le hemos encomendado a la Chinita muy especialmente a sus 316 años del milagro que nos conduzca por los caminos de paz, entendimiento y progreso".

Caldera recordó que mañana será el recorrido lacustre del Virgen Morena y hará sus parada en los pueblos de agua como San Rafael del Moján, Sinamaica, Isla de Toas, entre otros".

El alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino también se encontraba en el lugar y expresó: "Pidiéndole a ellos; a la Chinita, a San José Gregorio Hernández y a Santa María Carmen Rendiles que nos sigan guiando, dando sabiduría, para que sigamos aportándole a la Patria para que podamos construir el país que queremos más allá de las amenazas y bloqueo. Tenemos fe y esperanzas".

Noticia al Día

Fotos y videos: José G. Flores