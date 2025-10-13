Autoridades colombianas se pronuncian tras ataque a dos ciudadanos venezolanos en Bogotá

Este lunes, en horas de la tarde, el consultor político Luis Peche Arteaga y el activista de derechos humanos Yendri Velásquez fueron víctimas de un atentado armado mientras salían del edificio donde residen, ubicado en el norte de Bogotá, Colombia.

De acuerdo con testigos presenciales, los agresores dispararon en varias ocasiones antes de huir del lugar. Los heridos recibieron asistencia inmediata por parte de vecinos y trabajadores del sector, quienes los ayudaron hasta la llegada de los servicios médicos. Ambos fueron trasladados a una clínica, donde se confirmó que presentaban heridas de bala, aunque se encuentran fuera de peligro.

Tras el hecho, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un comunicado en el que condenó el ataque y destacó el trabajo que realizan los activistas venezolanos en el país. En el pronunciamiento, se hizo especial mención a Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio.

La institución reafirmó su compromiso con la protección de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo provenientes de Venezuela, señalando que deben contar con respaldo institucional mientras se encuentren en territorio colombiano.

Finalmente, la Defensoría instó a la Fiscalía General de la Nación a iniciar una investigación rápida y profunda que permita esclarecer lo ocurrido y garantizar medidas de protección para las víctimas.

Rechazamos el atentado ocurrido hoy en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia.



Yendri, al igual que muchos otros líderes y lideresas sociales, ha… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 13, 2025

Noticia al Día