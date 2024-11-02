Autoridades de la GNB decomisaron 20 pistolas que iban ser comercializadas a delincuentes en Maracaibo

Un total de 20 armas de fuego fueron incautadas a dos personas capturadas en el sector Los Olivos, Maracaibo (Zulia).

Se trata de 20 pistolas 9 milímetros desglosadas así dos Tanfoglio, tres Glock, 10 Pietro Beretta, una Tauro, dos Browring y una Smith and Wesson, según reporte del Destacamento 211 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Asimismo, las autoridades incautaron 20 cargadores de pistola, un equipo telefónico y un vehículo Mazda 626, color perla, placa AB227TL.

Los ocupantes de ese carro quedaron detenidos e identificados como Nerio José Matheus Fernández y Mariobis del Carmen Villalobos Quintero, quienes pretendían comercializar las armas a integrantes de un grupo estructurado de delincuencia organizada.

Los detenidos fueron entregados al Ministerio Público, donde les abrieron un expediente por porte ilícito de arma de fuego.

En Zulia se han ejecutado procedimientos con incautaciones de armas que serían destinadas a planes de desestabilización, según lo declarado por el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

En Sabanas Altas (Falcón), los militares decomisaron una escopeta 9 mm, un escopetín, seis cartuchos, un radiotransmisor y una moto, en la cual se desplazaba Osmel David Gutiérrez Gutiérrez, quien quedó detenido, según el reporte.

