Autoridades de Mérida confirmaron que todos los accesos viales por Barinas, Trujillo, Zulia y Táchira están operativos para la temporada turística

Con la temporada vacacional en marcha, todos los accesos al estado Mérida están completamente habilitados, a pesar de las intensas lluvias que afectaron la región andina en las últimas semanas, los turistas pueden planificar su viaje con tranquilidad y disfrutar de los hermosos paisajes merideños. Tal como lo han conformado varias autoridades merideñas.

El corresponsal de Unión Radio, indicó que tras las emergencias del pasado 24 de junio que afectaron sitios emblemáticos en materia de turismo y agricultura de la zona del Páramo y la Panamericana, "desde que empezó a llover desde los diferentes organismos gubernamentales comenzaron a trabajar en la restitución de las vías y pasos, además de ayudar a las familias afectadas".

Las autoridades del estado Mérida han confirmado que todos los accesos viales por los estados Barinas, Trujillo por el Páramo, y también por el estado Zulia y Táchira están operativos para la temporada turística de agosto y septiembre. En las últimas semanas se realizaron trabajos de rehabilitación en la infraestructura vial para garantizar la seguridad de los viajeros.

Acuerdos

El corresponsal de UR añadió que hace pocos días se efectuó una reunión entre la cámara, operadores, Gobernación y Corporación de Turismo para impulsar y promover esta entidad como destino vacacional. Indicó que se van a dar financiamientos a los ganaderos afectados que perdieron sus cosechas, así como a las personas que tienen posadas y sufrieron daños. "La solidaridad ha sido fundamental".

Noticia al Día/Con información de UR