Sábado 01 de noviembre de 2025
Al Dia

Autoridades de Protección Civil Mérida instan a no transitar por zonas de riesgo afectadas por las lluvias

Las autoridades se desplegaron junto a los organismos de seguridad y prevención para monitorear los sitios afectados y de alto riesgo. La recomendación a los conductores es evitar el tránsito por un tramo del sector El Cafetal, lugar afectado por lluvias.

Por Candy Valbuena

Foto: RRSS
Funcionarios de Protección Civil en Mérida recomiendan a los conductores evitar el tránsito por un tramo del sector El Cafetal, lugar afectado por lluvias.

Los habitantes de la parroquia Jacinto Plaza del municipio Libertador han alertado sobre el colapso de la vía, donde el paso que comunica varias comunidades es a riesgo.

Por su parte, el secretario de gestión de riesgos de la Gobernación de Mérida, Luis Lobo hace un llamado a tener precaución.

Condiciones de la vía

Igualmente, se refirió a las condiciones de la carretera Trasandina, donde el pasado 24 de junio de 2025, las precipitaciones causaron daños graves en las vías y viviendas del eje del páramo.

En los pueblos del sur, recientemente un grupo de agricultores señaló que las vías resultaron afectadas.

Las autoridades se desplegaron junto a los organismos de seguridad y prevención para monitorear los sitios afectados y de alto riesgo.

Lee también: Deslizamientos de tierra en Mérida tras las lluvias de la noche del jueves

Noticia al Día/Con información de UR

