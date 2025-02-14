Autoridades de transito realizarán jornada de prevención vial en el Zulia

Autoridades de tránsito terrestre organizarán jornada de concientización y prevención vial para este viernes 14 de febrero en Sierra Maestra.

La actividad estará a cargo del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana Transito Terrestre Zulia, en conjunto con el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y Frente Preventivo.

Esta iniciativa busca prevenir y concientizar a los conductores de motocicletas para disminuir los altos índices de accidentes de tránsito regisrados en la ciudad.

La jornada tendrá lugar en la calle 18 con avenida 10, sector Sierra Maestra a las 8.00 am.

Noticia al Día